رسانۀ سوئدی: افزایش چشمگیر تقاضا برای ترجمه سوئدی قرآن پس از اهانت مقابل مسجد استکهلم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اقدام موهن سوزاندن قرآن کریم در برابر مسجد بزرگ استکهلم (Stockholm/استکهلم – پایتخت سوئد)، تقاضا برای خرید ترجمه‌های سوئدی قرآن در این کشور اروپایی به شکلی چشمگیر افزایش یافته است. بر اساس گزارش رسانه «الکومپیس»، این روند افزایشی پس از حادثه اهانت‌آمیز اخیر به‌عنوان یکی از پیامدهای غیرمنتظره این اقدام ضد اسلامی بروز کرده و بسیاری از مردم، به‌ویژه مسلمانان سوئد، به‌دنبال تهیه متن ترجمه شده قرآن کریم هستند.

در کشور سوئد تاکنون هشت ترجمه متفاوت از قرآن کریم منتشر شده است. نخستین ترجمه به قرن هجدهم میلادی بازمی‌گردد و جدیدترین ترجمه نیز پس از تأسیس «بنیاد آموزشی اسکاندیناوی» در ۳ دسامبر ۲۰۲۲ منتشر شده است. این بنیاد گام‌هایی عملی برای تهیه و ارائه ترجمه‌ای جدید از قرآن به جامعه سوئد برداشته است.

نکته قابل توجه در میان این ترجمه‌ها آن است که بیش از نیمی از آن‌ها توسط غیرمسلمانان، اعم از پیروان مسیحیت و یهودیت، انجام شده است. این افراد با وجود تفاوت دینی، از سر علاقه به شناخت قرآن کریم و احساس مسئولیت علمی و اجتماعی، دست به ترجمه قرآن در سوئد زده‌اند؛ اقدامی که نشان‌دهنده جایگاه مهم قرآن در فضای فرهنگی این کشور است.

در میان برجسته‌ترین مترجمان، نام «یوهان آدام تینگستادیوس» (۱۸۲۷-۱۷۴۸) دیده می‌شود که نخستین ترجمه مشهور قرآن را انجام داد، هرچند این نسخه هرگز منتشر نشد. نخستین ترجمه منتشرشده قرآن در سوئد توسط «یوهان فردریک سباستیان کرونستولپ» در سال ۱۸۴۳ میلادی انتشار یافت. پس از آن در سال‌های ۱۸۷۳ و ۱۸۷۴ «کارل یوهان تورنبری» نسخه جدیدی از ترجمه را منتشر کرد. در ادامه و طی دهه‌های بعد، ترجمه‌های دیگری نیز چاپ شد که هر یک سبک، رویکرد و محتوای تفسیری خاص خود را داشتند.

در دوره معاصر، ترجمه «محمد کنوت برنستروم» در سال ۱۹۹۸ با عنوان «پیام قرآن» شهرت یافت. این نسخه همراه با تفسیر، پاورقی، توضیحات و حتی متن عربی قرآن منتشر شد؛ اما با وجود کسب تأییدیه از بخش پژوهش‌های اسلامی دانشگاه الازهر، به دلیل برخی برداشت‌ها و توضیحات، مورد نقد کارشناسان دینی قرار گرفته است. «دکتر عبدالله السویدی» در پژوهشی دانشگاهی بخشی از اشکالات اعتقادی این نسخه را بررسی کرده است.

از ترجمه‌های جدید، نسخه «قنیطه صدقه» با عنوان «القرآن الکریم» نیز قابل توجه است که در آن متن ترجمه در ستون چپ و متن عربی در ستون راست قرار دارد. آخرین ترجمه موجود نیز با عنوان «DEN ÄDLA KORANEN» توسط بنیاد آموزشی اسکاندیناوی در سال ۲۰۲۲ انتشار یافته است.

افزایش جمعیت مسلمان در سوئد و فضای چندفرهنگی و چنددینی این کشور، موجب شده ترجمه قرآن کریم امروز مخاطبانی بسیار گسترده‌تر از گذشته داشته باشد. در همین زمینه، «یان ایارپه» استاد تاریخ ادیان در سوئد معتقد است که فهم قرآن بدون ترجمه ممکن نیست و ترجمه‌ها برای انتقال معانی به غیرعرب‌زبانان امری اجتناب‌ناپذیر است، اگرچه متن اصلی قرآن تنها به زبان عربی مقدس و اصیل باقی می‌ماند.

این فضای جدید، در سایه توهین به قرآن و واکنش جامعه، موجی تازه از توجه به کلام وحی را در سوئد رقم زده است؛ رویدادی که در ظاهر با نیت توهین آغاز شد، اما اکنون بسیاری از مردم را به شناخت بیشتر اسلام و قرآن علاقه‌مند کرده است.

..........

پایان پیام