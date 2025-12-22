به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اقدام نژادپرستانه اخیر در شهر اِستُکهُلم، پایتخت کشور سوئد در شمال اروپا، بار دیگر نشان داد که موج اسلام‌ستیزی در غرب از سطح توهین‌های نمادین عبور کرده و وارد مرحله‌ای خشن و تهدیدآمیز شده است. در این حادثه، نسخه‌ای از قرآن کریم که با زنجیر به نرده‌های ورودی مسجد بزرگ استکهلم بسته شده بود، با شش اثر گلوله کشف شد.

بر روی این قرآن، پیامی تهدیدآمیز با مضمون «از بازدید شما متشکریم، اما حالا وقت رفتن به خانه است» به دو زبان عربی و سوئدی نصب شده بود؛ پیامی که به‌وضوح، مسلمانان را هدف قرار داده و بیانگر نیت آشکار عامل یا عاملان این اقدام برای ارعاب و طرد جامعه اسلامی از فضای عمومی است.

مسئولان مسجد بزرگ استکهلم این اقدام را حمله‌ای مستقیم به آزادی دینی و امنیت شخصی مسلمانان توصیف کردند. «محمود الحلفی»، مدیر مرکز وابسته به مسجد، تأکید کرد که این حادثه در بستری از افزایش تحریکات ضداسلامی، نژادپرستی و قطبی‌سازی اجتماعی در سوئد رخ داده و نمی‌توان آن را یک اقدام فردی و جدا از فضای سیاسی حاکم دانست.

پلیس سوئد این واقعه را به‌عنوان «جنایت ناشی از نفرت» ثبت کرده است، اما تجربه سال‌های اخیر باعث شده تردیدهای جدی نسبت به کارآمدی برخوردهای قانونی وجود داشته باشد. مسلمانان سوئد بارها هشدار داده‌اند که تساهل ساختاری در برابر نفرت‌پراکنی، عملاً امنیت آنان را تضعیف کرده است.

این حادثه در امتداد سلسله‌ای از اقدامات هتاکانه علیه قرآن کریم در سوئد رخ می‌دهد؛ اقداماتی که طی آن، افراد و جریان‌های افراطی با حمایت پلیس و تحت پوشش آزادی بیان، به سوزاندن یا اهانت به قرآن دست زده‌اند. این روند، سوئد را به یکی از کانون‌های اصلی اسلام‌هراسی در اروپا تبدیل کرده است.

در سال ۲۰۲۲، اقدامات تحریک‌آمیز «راسموس پالودان»، افراط‌گرای دانمارکی-سوئدی و رهبر حزب ضد مهاجرت «استرام کورس»، موجب ناآرامی‌های گسترده در چندین شهر شد. هرچند وی بعدها به اتهام تحریک علیه یک گروه قومی محکوم شد، اما فعالیت‌هایش نقش مهمی در عادی‌سازی نفرت علیه مسلمانان ایفا کرد.

گزارش یادشده همچنین به نقش چهره‌هایی مانند «سَلوَن مومیکا»، شهروند عراقی مقیم سوئد، اشاره می‌کند که در سال ۲۰۲۳ با سوزاندن قرآن در مقابل مسجد مرکزی استکهلم، موجب خشم گسترده در کشورهای اسلامی و تنش‌های دیپلماتیک شد؛ اقدامی که با وجود پیامدهای بین‌المللی، با مجوز رسمی پلیس انجام گرفت.

این روند تنها به اروپا محدود نیست. در ایالات متحده آمریکا نیز، چهره‌هایی چون «جیک لَنگ»، فعال افراطی و نامزد جمهوری‌خواه سنا، با اقدام به هتک حرمت قرآن در شهر دیربورن ایالت میشیگان و سپس در پلِینو ایالت تگزاس، نشان داده‌اند که اسلام‌هراسی بخشی از جنگ فرهنگی گسترده‌تری است که با حمایت جریان‌های راست افراطی، صهیونیستی و ضداسلامی، امنیت مسلمانان را در سراسر غرب تهدید می‌کند.

