به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجید باباخانی، رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی، روز یکشنبه در نشست خبری «فراخوان ملی شناسایی و نمایه‌سازی تولیدات علمی و راهبری هیأت» که در سازمان دارالقرآن برگزار شد، هیأت‌های مذهبی را از زنده‌ترین و اثرگذارترین مجموعه‌های فرهنگی کشور دانست و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های علمی و پژوهشی این نهاد مردمی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هیأت‌های مذهبی از ریشه‌دارترین جریان‌های مردمی در کشور هستند، اظهار داشت: اساس انقلاب اسلامی بر حرکت هیأت‌ها استوار بوده و نقش هیأت‌های مذهبی، به‌ویژه از دهه ۴۰ به بعد، در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی انکارناپذیر است. این جریان مردمی در دوران دفاع مقدس نیز با تقویت شور و شعور دینی، نقش مؤثری در فضای جبهه‌ها ایفا کرد.

باباخانی افزود: هر زمان که کشور و مردم با بحران و مشکل مواجه شده‌اند، از دوران دفاع مقدس گرفته تا ایام کرونا، زلزله‌ها و سیل‌ها، این هیأت‌های مذهبی بوده‌اند که بی‌منت و پیش‌قدم به میدان آمده و در کنار مردم برای حل مسائل حضور داشته‌اند. هیأت‌ها با تکیه بر معارف اهل‌بیت(ع) و محبت و توسل به ذوات مقدسه، ظرفیتی کم‌نظیر برای حل مسائل اجتماعی پیدا کرده‌اند.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی با اشاره به کارنامه درخشان هیأت‌های مذهبی تصریح کرد: ما امروز وارث سرمایه‌ای عظیم هستیم که نسل به نسل و به دست بزرگان این مسیر به ما رسیده است و وظیفه داریم این میراث ارزشمند را پاس بداریم. یکی از مهم‌ترین مقدمات انتقال این نهاد اجتماعی اثرگذار به نسل‌های آینده، فراهم‌سازی زیرساخت‌های علمی و پژوهشی آن است.

وی با تأکید بر اهمیت ادبیات‌سازی در عرصه‌های فرهنگی گفت: هر جریان فرهنگی برای ماندگاری و رشد، نیازمند تولید ادبیات علمی و دانش تخصصی است. جریان هیأت نیز از این قاعده مستثنا نیست و لازم است مقالات علمی، پژوهش‌های جدی و تجربه‌نگاری‌های دقیق درباره هیأت‌ها تولید شود. با وجود اقداماتی که در سال‌های اخیر انجام شده، همچنان در این حوزه عقب‌ماندگی جدی داریم و آنچه متناسب با شأن و عظمت این میدان است، بسیار بیش از وضعیت فعلی است.

باباخانی با اشاره به حجم بالای مشارکت مردمی در هیأت‌های مذهبی اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد مردم سالانه بیش از ۱۰۰ همت از سرمایه شخصی خود را برای برپایی هیأت‌ها و مجالس اهل‌بیت(ع) هزینه می‌کنند؛ رقمی که هیچ دولت یا نهاد حاکمیتی قادر به تأمین آن نیست. این مشارکت گسترده، حتی در شرایط سخت اقتصادی، نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با هیأت و مجالس دینی است.

وی این موضوع را یک پدیده اجتماعی کم‌نظیر دانست و افزود: این ظرفیت عظیم مردمی، نه‌تنها در بسیاری از کشورهای غیرشیعی، بلکه حتی در برخی کشورهای شیعی نیز به این شکل وجود ندارد. از همین رو، این پدیده نیازمند واکاوی عمیق، گفت‌وگو و بررسی علمی توسط اندیشمندان است.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی با اشاره به مقوله مداحی گفت: مداحی یک پدیده شگفت‌انگیز و احیاگر است که ترکیبی از معرفت، معنویت و هنر را در کنار یکدیگر قرار داده است. این موضوع نیازمند بازخوانی، آسیب‌شناسی و بررسی‌های جدی است تا پیرایه‌هایی که ممکن است در طول زمان به این حوزه وارد شود و سطح آن را تنزل دهد، شناسایی و اصلاح شود.

باباخانی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این زمینه خاطرنشان کرد: رهبر عزیز انقلاب بارها بر ضرورت صیانت از جایگاه هیأت و مداحی و پرهیز از انحرافات و آسیب‌ها تأکید کرده‌اند. تحقق این امر نیازمند ورود جدی اندیشمندان حوزه و دانشگاه برای فراهم‌سازی مقدمات رشد و تعالی بیشتر این نهاد اجتماعی ارزشمند است.

وی در پایان با اشاره به فراخوان ملی شناسایی و نمایه‌سازی تولیدات علمی هیأت‌ها گفت: آنچه امروز آغاز شده، تنها بخش کوچکی از مسیری است که باید طی شود. امیدواریم این فراخوان، مقدمه‌ای برای تدوین یک طرح و اطلس جامع پژوهشی در حوزه هیأت و تشکل‌های دینی باشد و با هم‌فکری و کار تیمی میان مجموعه‌های حوزوی و دانشگاهی، بخش‌های باقی‌مانده این نقشه جامع نیز به سرانجام مطلوب برسد.



............

