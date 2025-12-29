به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی و شاهدان با اشاره به باز آرایی گسترده نقشه امنیتی شرق یمن اعلام کردند: جنگنده‌های F-15 نیروی هوایی عربستان بامداد امروز با پرواز در ارتفاع پایین بر فراز فرودگاه «سیئون»، اقدام به پرتاب منور کردند.

به گزارش العربی الجدید، همزمان با پرواز هواپیماهای عربستان در ارتفاع بسیار پایین، صدای انفجارهای شدیدی در مناطق مختلف منطقه «حضرموت» شنیده شد که به گفته ساکنان از نظر شدت بی‌سابقه بوده است و احتمال می‌رود ناشی از حملات هوایی به اهدافی نامشخص باشد.

منابع نظامی با اشاره به امتداد یافتن شعاع پروازی جنگنده‌های عربستانی تا استان «المهره» در مجاورت مرز عمان و آرایش نظامی سنگین در مرزها همزمان با این تنش‌های هوایی، فاش کردند: عربستان برای سومین هفته متوالی در حال تقویت نیروهای زمینی خود در صحرای حضرموت است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ریاض مجموعه‌ای متشکل از ۱۲ تیپ از نیروهای معروف به «سپر وطن» و ۵ تیپ از نیروهای واکنش سریع یمن را به همراه چندین گردان زرهی و توپخانه سنگین در مناطق مرزی «العبر»، «الودیعه» و «زمخ و منوخ» مستقر کرده است.

منابع نظامی به در گفت‌وگو با «دیفنس لاین» تصریح کردند: انتقال بخشی از این نیروها از محور آزال به فرماندهی سرتیپ یاسر المعبری و همچنین از مناطق شمالی استان صعده در مرزهای عربستان به صحرای حضرموت و مأرب صورت گرفته است که نشان از یک تغییر راهبردی در تمرکز قوای نظامی دارد.

از سوی دیگر، گزارش‌ها از بروز درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مورد حمایت امارات و عربستان حکایت دارد.

منابع بیمارستانی در شهر «المکلا» از انتقال ۲۰ کشته و زخمی متعلق به نیروهای «شورای انتقالی جنوب» مورد حمایت امارات به بیمارستان البرج خبر داده‌اند.

همزمان، شهر «غیل بن یمین» صحنه ناآرامی‌های مدنی بوده است به طوری که منابع محلی اعلام کردند: نیروهای شورای انتقالی شب گذشته با یورش به منازل غیرنظامیان، دست به بازداشت‌های گسترده و ضبط اموال خصوصی زده‌اند که این اقدام موجی از خشم عمومی را برانگیخته و درخواست‌ها برای تحقیقات مستقل بین‌المللی را تشدید کرده است.

