به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - دفتر حفاظت منافع ایران در مصر اعلام کرد که آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه جمهوری اسلامی ایران، در نامهای به دکتر احمد الطیب، شیخ الازهر شریف، نگرانیهای اخلاقی و فرهنگی خود را درباره برنامههای جانبی پیشبینیشده برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ ابراز کرده است.
آیتالله اعرافی در این نامه، به ویژه به برنامههای جانبی مرتبط با دیدار احتمالی تیمهای ملی ایران و مصر در این مسابقات اشاره و تأکید کرده است که برخی از برنامههای جانبی در رویدادهای ورزشی بینالمللی طی سالهای اخیر با ارزشهای دینی و فرهنگی جوامع اسلامی همخوانی نداشته و موجب نگرانی علما و ملتهای جهان اسلام شده است.
مدیر حوزههای علمیه در ادامه، با اشاره به نقش تاریخی و برجسته الازهر در حفظ کرامت انسانی و اخلاق اجتماعی، پیشنهاد تقویت گفتوگو و هماهنگی میان مراکز علمی و دینی جهان اسلام – از جمله الازهر شریف و حوزههای علمیه ایران – را مطرح کرده تا ارزشهای فرهنگی و دینی امت اسلامی به شکلی شایسته در عرصه جهانی بازتاب یابد.
این نامه در شرایطی ارسال شده که جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و دیدار احتمالی ایران و مصر در مرحله گروهی، توجه بیشتری را به مسائل فرهنگی و اخلاقی مرتبط با این رویداد جلب کرده است.
............
پایان پیام
نظر شما