نگرانی اسرائیل از تقویت ارتش مصر در شرق سینا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری مدعی شدند که ارتش مصر اخیراً نیروهای ویژه شامل واحدهای چترباز و کماندو را به شرق سینا، در نزدیکی مرزهای اسرائیل و نوار غزه، اعزام کرده است؛ اقدامی که به گفته این رسانهها میتواند حامل پیام تهدید به تلآویو باشد.
پایگاه «نتسیف نت» اسرائیل گزارش داد که ارتش مصر، مستقر در مرزهای شرقی، با نیروهای چترباز و کماندو تقویت شده است. این رسانه عبری با وجود اعلام رسمی مصر مبنی بر اینکه این نیروها برای مقابله با قاچاق در حالت آمادهباش هستند، حضور آنها در نزدیکی مرز اسرائیل را نگرانکننده دانست.
این پایگاه با طرح پرسش درباره ضرورت اعزام چنین نیروهایی، احتمال داد که هدف از این اقدام ارسال پیام تهدید به اسرائیل برای توقف عملیات در غزه و عقبنشینی از این منطقه باشد.
در گزارش همچنین به پروژههای ملی مصر برای اتصال سینا به مناطق غرب کانال سوئز اشاره شد که هدف آن تبدیل شبهجزیره از میدان درگیری به الگوی توسعه و عمران است.
«نتسیف نت» مدعی شد که این تحرکات نظامی، از جمله استقرار تجهیزات پیشرفته در سینا، نقض آشکار ضمیمه امنیتی توافق صلح مصر و اسرائیل است. این رسانه افزود که اسرائیل نه تنها اقدامی برای توقف این روند نکرده بلکه اخیراً قرارداد صادرات گاز به مصر به ارزش دهها میلیارد دلار امضا کرده است.
در مقابل، رسانههای محلی مصر به نقل از محمد یوسف اسعد، فرمانده میدانی ارتش، گزارش دادند که کنترل امنیتی در مرزهای حساس با اسرائیل و غزه با کارآمدی بالا در حال انجام است. وی تأکید کرد که نیروها با سازماندهی جدید، واحدهای مراقبت و شناسایی، گشتهای زمینی، دریایی و هوایی، سامانههای حرارتی و راداری و پهپادها، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.
اسعد یادآور شد که «عملیات سینا 2018» موفقیتهای گستردهای در نابودی زیرساختهای گروههای مسلح داشته و زمینهساز اجرای پروژههای توسعهای در منطقه شده است. وی همچنین گفت که از سال 2011 (1389) تاکنون حدود 7000 بمب دستساز منهدم، 19000 قبضه سلاح و نزدیک به نیم میلیون فشنگ کشف و ضبط شده است. به گفته او، سال 2022 (1401) نقطه عطفی بود که طی آن ارتش و پلیس مصر کنترل کامل شمال سینا را بازپس گرفتند.
«نتسیف نت» در پایان هشدار داد که تنها راه باقیمانده برای اسرائیل، درخواست از آمریکا برای توقف این اقدامات پیش از پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ است؛ زیرا به ادعای این رسانه، دولتهای بعدی آمریکا توجهی به خواستههای اسرائیل نخواهند داشت.
