به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت روحانی خدوم و پرتلاش مرحوم حجتالاسلام صالحیمنش را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خاندان مکرّم صالحی
درگذشت روحانی خدوم و پرتلاش، مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ محمدصادق صالحی رحمة الله علیه را به همهی شما و دوستان و همکاران وی تسلیت عرض میکنم و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت مینمایم.
سید علی خامنهای
۱۴۰۴/۱۰/۷
شایان ذکر است حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق صالحیمنش، اولین فرمانده سپاه حفاظت ولیامر، استاندار اسبق قم در دولت یازدهم، و از چهرههای نزدیک به بیت امام خمینی(ره)، پس از تحمل دورهای طولانی بیماری، صبح روز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.
