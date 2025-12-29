به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «هادی سعیدی کیاسر» دبیر ششمین همایش بین‌المللی «عُرس بیدل» با بیان اینکه این رویداد میزبان شخصیت‌های مهم ادبیات جهان خواهد بود، گفت: زبان فارسی یکی از غنی‌ترین میراث‌های فرهنگی جهان است که قلمرو آن از بنگال تا بخش‌هایی از آفریقا امتداد یافته و سهم ایران در انتقال معارف انسانی، بی‌بدیل است.

نشست خبری ششمین همایش بین‌المللی «عُرس بیدل» صبح امروز (دوشنبه) با حضور سعیدی کیاسر در مجموعه بیدل برگزار شد.

سعیدی کیاسر در این نشست با اشاره به پیشینه برگزاری «عُرس» در سنت ادبی و عرفانی ایران و جهان اسلام اظهار داشت: عُرس عنوانی است که برای مجالس یادبود شاعران بزرگ و اهل معرفت به‌کار می‌رفته و ریشه‌ای عمیق در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی دارد. در این مجالس، شاگردان و علاقه‌مندان بر مزار بزرگان گرد هم می‌آمدند، آثار آنان را می‌خواندند و درباره اندیشه و سلوکشان سخن می‌گفتند؛ رسمی که در ایران، خراسان و نیز در آیین بزرگداشت مولانا همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ۲۱ سال از برگزاری نخستین عُرس بیدل می‌گذرد، افزود: در نگاه انسان مؤمن و متفکر، مرگ پایان راه نیست و به همین دلیل، سالگرد درگذشت بزرگان علم و ادب به‌مثابه جشن معنوی برگزار می‌شود. این سنت از ایران به آسیای میانه و شبه‌قاره هند راه یافته و عُرس بسیاری از بزرگان ادب و عرفان از جمله بیدل دهلوی هر ساله برگزار می‌شود.

دبیر ششمین همایش بین‌المللی عُرس بیدل با اشاره به استمرار این آیین پس از رحلت بیدل دهلوی گفت: پس از درگذشت بیدل، تا حدود ۳۶ سال عُرس او به‌صورت منظم برگزار می‌شد و حتی گزارش‌هایی از پژوهشگران و نویسندگان ترک درباره شور و حال این مراسم‌ها در محافل مختلف وجود دارد.

سعیدی کیاسر ادامه داد: به‌دلیل برخی تحولات سیاسی و اجتماعی در هند، وقفه‌ای در برگزاری این مجالس ایجاد شد، اما عُرس دهلوی همچنان ادامه یافت. از سال ۱۳۹۲ نیز برگزاری عُرس بیدل در برخی شهرهای هند آغاز شد و از اوایل دهه ۹۰ شمسی، این رویداد در دهلی‌نو با رویکردی دانشگاهی دنبال شده است.

وی با اشاره به آغاز برگزاری عُرس بیدل در ایران تصریح کرد: نخستین‌بار در سال ۱۳۸۳ این مراسم را در ایران برگزار کردیم که تلفیقی از عُرس سنتی و یک کنفرانس علمی بود. از سال ۱۳۸۵ نیز با تمرکز بر آثار و افکار بیدل، به میراث برون‌مرزی زبان فارسی پرداختیم و دو محور اصلی همایش، «شخصیت بیدل» و «آثار و اندیشه‌های او» بوده است.

دبیر این همایش با تأکید بر گستره جهانی زبان فارسی بیان کرد: زبان فارسی یکی از غنی‌ترین میراث‌های فرهنگی جهان است که قلمرو آن از بنگال تا بخش‌هایی از آفریقا امتداد یافته و سهم ایران در انتقال معارف انسانی، بی‌بدیل است. بسیاری از نسخه‌های خطی ارزشمند زبان فارسی که در داخل کشور موجود نیست، در شبه‌قاره هند، بنگلادش و دیگر مناطق حفظ شده‌اند.

سعیدی کیاسر، عُرس بیدل را رویدادی ترویجی و محل میعاد پژوهشگران زبان فارسی دانست و افزود: در کشورهای مختلف از جمله هلند، ترکیه و دیگر نقاط جهان، نشست‌ها و برنامه‌هایی به مناسبت سالگرد بیدل دهلوی برگزار شده است.

وی در پایان با اشاره به زمان برگزاری این رویداد گفت: ششمین همایش بین‌المللی عُرس بیدل ۲۱ دی‌ماه افتتاح می‌شود و پژوهشگران و مهمانانی از ۲۴ کشور جهان در این عُرس حضور خواهند داشت. حدود ۳۸ استاد و پژوهشگر برجسته طی سه روز در تهران گرد هم می‌آیند و برنامه‌هایی همچون شب «قول و غزل» نیز برگزار خواهد شد.

برگزاری ششمین عُرس بیدل با رویکردی نو

در ادامه این نشست، «مرتضی صداقت‌پور» دبیر اجرایی همایش بین‌المللی عُرس بیدل با اشاره به ویژگی‌های این دوره گفت: ششمین عُرس بیدل در ادامه پنج دوره گذشته برگزار می‌شود و یکی از نقاط قوت آن، همکاری مستمر حلقه علمی و فرهنگی شکل‌گرفته پیرامون این رویداد است. در هر دوره تلاش کرده‌ایم با نوآوری و دعوت از مهمانان جدید، نگاه‌های متنوع استادان زبان فارسی را کنار هم قرار دهیم.

وی افزود: امسال به‌دلیل وقفه‌ای که میان دوره پنجم و ششم ایجاد شد، با رویکردی تازه به معرفی آثار، اشعار و افکار بیدل دهلوی و همچنین موضوع جهانی‌سازی زبان فارسی پرداخته‌ایم.

صداقت‌پور با بیان اینکه استقبال خوبی از فراخوان این دوره صورت گرفته است، تصریح کرد: عُرس بیدل مجموعه‌ای غیردولتی است و بخشی از چالش‌های ما به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد، با این حال مقالات ارزشمند و حضور مهمانان علمی در تراز جهانی، سطح این دوره از همایش را ارتقا داده است.

وی ادامه داد: از ابتدای شکل‌گیری عُرس بیدل، گسترش زبان فارسی در جهان یکی از اهداف اصلی این رویداد بوده است. امسال ۱۲ شاعر داخلی و خارجی در شب «قول و غزل» حضور خواهند داشت و این برنامه در عمارت بلدیه میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی همایش همچنین از دریافت ۱۶۰ مقاله در دبیرخانه خبر داد و گفت: پس از داوری، ۴۰ مقاله داخلی و ۳۵ مقاله خارجی تأیید شده و چکیده آن‌ها به چاپ خواهد رسید. این مقالات از کشورهایی چون ترکیه، روسیه، عراق، هند، قزاقستان، گرجستان، تاجیکستان، پاکستان، بنگلادش، مراکش، عمان، اردن، کویت، عربستان، ازبکستان، فرانسه، آلبانی، مصر، آلمان، انگلیس و اسپانیا ارسال شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۲۱ دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح نمایشگاه آثار افتتاح می‌شود و عصر همان روز آیین گشایش ششمین همایش بین‌المللی عُرس بیدل برگزار خواهد شد. همچنین ۲۲ دی‌ماه پنل‌های تخصصی و شب شعرخوانی در دستور کار قرار دارد.

پایان پیام/ ۲۱۸