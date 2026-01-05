به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی با محوریت تبیین سیره علوی بهعنوان الگویی در حوزه عدالت، اخلاق و رهبری دینی، با حضور جمعی از علما و اندیشمندان اسلامی در شهر چیتاگونگ بنگلادش برگزار شد.
این نشست به مناسبت سالروز ولادت امیرالمؤمنین حضرت امام علی(ع) و با مشارکت اندیشمندان شیعه و اهل سنت برگزار شد و به بررسی ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه و نقش تاریخی امام علی(ع) در شکلگیری تمدن اسلامی اختصاص داشت.
در این برنامه، حجتالاسلام محمد امجد حسین، مسئول ارتباطات «جامعه علمای امامیه» بنگلادش، با اشاره به جایگاه ویژه امام علی(ع) در میان صحابه پیامبر اسلام(ص)، تأکید کرد: سیره آن حضرت در عرصههایی چون عدالتخواهی، شجاعت، دانش و پایبندی به ارزشهای الهی، الگویی ماندگار برای جوامع اسلامی به شمار میرود.
همچنین مولوی حافظ محمد انعامالحق، از خطیبان اهل سنت، با اشاره به اهمیت بازخوانی سیره علوی، آن را راهنمایی عملی برای مسلمانان معاصر در حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی، اخلاق فردی و رهبری مبتنی بر ارزشها دانست.
این نشست که در راستای ترویج معارف اهلبیت(ع) و تقویت همگرایی دینی و فرهنگی در جامعه اسلامی بنگلادش برگزار شد با استقبال شرکتکنندگان همراه بود و حاضران، بر ضرورت تقویت گفتوگوهای علمی مشترک میان مذاهب اسلامی و توجه بیشتر به میراث فکری و اخلاقی امام علی(ع) تأکید کردند.
..........................
پایان پیام
نظر شما