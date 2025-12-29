به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین بزرگداشت روز علوم انسانی اسلامی و پنجمین کنگره بینالمللی استاد فکر؛ بزرگداشت سالگرد ارتحال مرحوم آیتالله محمدتقی مصباح یزدی فردا در تهران برگزار میشود.
کنگره بینالمللی استاد فکر، آیین بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال مرحوم آیتالله مصباح یزدی و روز گرامیداشت علوم انسانی اسلامی، با پخش پیام تصویری شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان و سخنرانی آیت الله محمود رجبی و حجت الاسلام والمسلمین سیدسعیدرضا عاملی و حجت الاسلام والمسلمین منوچهر محمدی، با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و محققان حوزه علوم انسانی و اسلامی همراه خواهد بود.
این کنگره فردا سهشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ همزمان با «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صداوسیما برگزار میشود.
گفتنی است، هرسال به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، این کنگره در ایام ارتحال آیتالله مصباح یزدی که به عنوان «روز علوم انسانی اسلامی» نامگذاری شده است برگزار میشود.
