به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ وحید ملتجی دبیر چهارمین دوره «مهرماه هوای نو»، در نشست همآفرینی داوران و فرهیختگان این رویداد که روز دوشنبه در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی هیئتها در زیستبوم فرهنگی کشور، گفت: «هوای نو» تلاشی برای طراحی آینده هیئتها با نگاه به شرایط امروز جامعه است و این مسیر، صبر، همراهی، نقد دلسوزانه و مشارکت نخبگانی را میطلبد.
ملتجی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حضور داوران و فرهیختگان فرهنگی اظهار داشت: با وجود همه دشواریها و مسائل موجود، دغدغه مشترک نسبت به مسئله هیئت و فرهنگ باعث شده است که این جمع شکل بگیرد. امیدوارم امسال به برکت حضور شما، «هوای نو» نسبت به سالهای گذشته قویتر، دقیقتر و مؤثرتر پیش برود.
وی با اشاره به نماد «درخت هوای نو» گفت: ما فرهنگ را به درخت تشبیه کردهایم؛ درختی که هم فضا را تصفیه میکند و هم ثمر میدهد. هر هیئت، در هر نقطهای از کشور، مانند یک درخت است که فضای پیرامون خود را شکل میدهد و آماده میکند. امید داریم «هوای نو» بتواند فضای فرهنگی هیئتها را در سراسر کشور پالایش و تقویت کند.
دبیر چهارمین «مهرماه هوای نو» با تأکید بر ضرورت همافقی و همدلی در عرصه فرهنگی افزود: هیئت نهادی ریشهدار است و ما حتماً به ریشههای عمیق تمدنی و دینی آن تکیه داریم، اما آرایش هیئتها متناسب با شرایط جامعه باید تغییر کند؛ هم در قالب و هم در محتوا. ریشهها ثابتاند، اما قرائت امروزی از آنها برای جامعه امروز ضروری است.
ملتجی با بیان اینکه شرایط فرهنگی جامعه بهشدت در حال تغییر است، گفت: امروز شرایط جامعه لحظهای شده است. اگر تدبیر نداشته باشیم، ممکن است مانند برخی نهادهای فرهنگی دچار عقبماندگی یا کماثر شدن شویم. از یکسو اثرگذاری برخی نهادهای فرهنگی کاهش یافته و از سوی دیگر، تحولات جهانی فرهنگ و فشارهای بیرونی از جمله جنگ شناختی، وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
وی تصریح کرد: «هوای نو» وظیفه خود را در این نقطه تعریف کرده است؛ اینکه هیئتها با نگاه به امروز و آینده طراحی شوند. اگر بخواهیم عددی صحبت کنیم، باید بدانیم هیئت در افق ۱۴۱۰ چه جایگاهی دارد، چه شکلی خواهد داشت و چه محتوایی باید ارائه دهد. این مهمترین مأموریت «هوای نو» است و همین مسئله آن را از بسیاری رویدادهای مشابه متمایز میکند.
ملتجی با اشاره به تفاوت «هوای نو» با رویکردهای صرفاً گذشتهنگر گفت: در حالی که تجلیل از گذشته هیئتها لازم و ضروری است، ما گرد هم آمدهایم تا برای آینده طراحی کنیم. امروز، حرکت با نگاه به آینده تعریف میشود و همین مسئله کار «هوای نو» را دشوار و در عین حال مهم کرده است.
وی افزود: در سه فصل گذشته و حتی در این فصل، مسیر ما کاملاً اثباتی بوده است؛ یعنی تلاش کردهایم شاخصهایی استخراج کنیم تا هیئتهایی که این شاخصها را رعایت میکنند، بتوانند الگو شوند و برای دیگران الهامبخش باشند. این کار با کمک شما داوران و نخبگان فرهنگی امکانپذیر است.
دبیر چهارمین دوره «مهرماه هوای نو» با بیان اینکه هیئت میتواند از معدود نهادهای فرهنگی ماندگار آینده باشد، گفت: تصور من این است که در سالهای آینده، هیئت یکی از موتورهای پیشران جامعه خواهد بود؛ نهادی که میتواند در شرایطی که برخی ساختارها از کار میافتند، نقشآفرینی جدی داشته باشد.
ملتجی ادامه داد: بر همین اساس، ما به مفهوم «هیئت اجتماعی» یا «هیئت جامعه» رسیدهایم؛ هیئتی که علاوه بر مناسک و آیینها، مجموعهای از خدمات اجتماعی، فرهنگی و دینی را در قالب یک منظومه منسجم پیش میبرد. بسیاری از هیئتهای حاضر در «هوای نو» از همین جنس هستند؛ متنوع، اثرگذار و ماندگار.
وی با تأکید بر اینکه «هوای نو» در ابتدای راه است، گفت: برای یک کار فرهنگی در این اندازه، حداقل یک دهه زمان لازم است تا اثرگذاری آن در جامعه تثبیت شود. ما اکنون در چهارمین فصل و همچنان در آغاز مسیر هستیم. این راه نیازمند صبر، تبیین، روشنگری و یارگیری است.
ملتجی نخستین درخواست خود از حاضران را همراهی در این مسیر دانست و افزود: دومین درخواست من نقد صریح و دلسوزانه است. اگر نتوانیم خودمان را نقد کنیم، قطعاً نمیتوانیم پیش برویم. خواهش میکنم نقدها، چه مکتوب و چه شفاهی، به ما منتقل شود. این نکات در شورای مرکزی بررسی و استفاده میشود.
وی با اشاره به برگزاری ۲۶ جلسه شورای مرکزی «هوای نو» گفت: ما برای هر تصمیم، ساعتها بحث میکنیم؛ نه از سر ندانستن، بلکه بهدلیل اهمیت پایهگذاری یک جریان فرهنگی اثرگذار. بنابراین نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است.
دبیر «مهرماه هوای نو» با اشاره به رسالت اجتماعی هیئتها گفت: نخستین رسالت ما این است که کمک کنیم هیئتها افق بلندتری داشته باشند، کل جامعه و همه سلیقهها را ببینند و مردم را در آغوش بگیرند؛ موضوعی که بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، جلوههای آن بهروشنی دیده شد.
وی افزود: تصویر رسانهای هیئتها هنوز عمدتاً محدود به عزاداریهای مناسبتی است، در حالی که خدمات اجتماعی گستردهای در هیئتها جریان دارد که کمتر دیده شده است. بخشی از این تصویرسازی نادرست به خود ما بازمیگردد و بخشی نیز به دشواری رسانهای کردن این فعالیتها مربوط است.
ملتجی در ادامه با اشاره به روند اجرایی دوره چهارم «هوای نو» گفت: امسال ۲۶ رشته تعریف شده و در هر رشته دو «پرچمدار» معرفی میشوند. ما عمداً از واژه «برگزیده» فاصله گرفتیم، زیرا فضای رقابتی مدنظر ما نیست. داوریها بر اساس شاخصهای استخراجشده در سه سال گذشته انجام خواهد شد.
وی با اعلام زمانبندی رویداد افزود: داوریها از ۵ بهمن آغاز میشود. فراخوان تا ۲۰ دیماه بود که ۱۰ روز تمدید شده و تا ۳۰ دی ادامه دارد. از داوران درخواست میکنم داوریها دقیقاً بر مبنای شاخصها انجام شود، چراکه تعیین مسیر آینده هیئتها در گرو همین انتخابهاست.
ملتجی در پایان با تأکید بر استقلال هیئت داوران گفت: در سه سال گذشته، هیچگونه مداخلهای در روند داوری نداشتهایم و این مسئولیت کاملاً بر عهده داوران است. همه بار این مسیر بر دوش شماست و از این بابت صمیمانه قدردانی میکنم.
.....
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما