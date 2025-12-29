به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین مجید باباخانی، رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی، در نشست همآفرینی داوران و فرهیختگان «مهرماه هوای نو» که روز دوشنبه در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد، با تأکید بر جایگاه بیبدیل هیئتها در زیست فرهنگی کشور، گفت: «هوای نو» بهدنبال آن است که کاری را که بسیاری از فعالان فرهنگی در گوشهوکنار کشور آغاز کردهاند، به یک جریان فراگیر ملی تبدیل کند.
باباخانی با اشاره به گستره کمی و مردمی جریان هیئت اظهار داشت: امروز قریب به ۱۰۰ هزار هیئت در کشور فعال هستند و تقریباً به همین میزان مداح در سطح کشور حضور دارند. مجموعهها و شبکههایی که ذیل جریان هیئت شکل گرفتهاند، از نظر کمی، میزان اثرگذاری، استقلال از ساختارهای دولتی و اتکای کامل به مردم، اساساً با هیچ مجموعه مردمنهاد دیگری قابل مقایسه نیستند. این اتفاق، پدیدهای بزرگ و حتی کمنظیر در جهان است که بدون دخالت دستگاههای دولتی، یک حرکت فرهنگی فراگیر را رقم زده است.
وی این وضعیت را افتخاری برای جریان فرهنگی کشور دانست و افزود: در سالهای اخیر، توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئله هیئت بهطور محسوس عمیقتر شده است. در نگاه فرهنگی حاکمیت دینی، هیئت امروز جایگاه مهمتری نسبت به گذشته یافته و بسیاری از مسائل اساسی و راهبردی جامعه اسلامی با هیئتها در میان گذاشته میشود.
رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی ادامه داد: طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته، مباحثی عمیقتر، دقیقتر و ناظر به مشکلات بزرگ جامعه، در فضای هیئتها طرح شده است. تفسیری که رهبر انقلاب از روایت امام صادق(ع) درباره «احیای امر» ارائه میکنند، ناظر به پرداختن به مهمترین نیازهای جامعه اسلامی است؛ موضوعی که هم ریشه روایی دارد و هم پشتوانه دینی، و امروز در عمل نیز شاهد تحقق آن هستیم.
باباخانی با بیان اینکه همه هیئتها هنوز به این جامعیت نرسیدهاند، تصریح کرد: به دلایل مختلف، بسیاری از این جمعیت بزرگ نتوانستهاند نگاه جامع فرهنگی را در خود ایجاد کنند. اینکه یک هیئت بتواند در نقطهای از کشور، با استفاده از همه ظرفیتهای معارف اهلبیت(ع)، انسجام اجتماعی ایجاد کرده و آن را در مسیر حل مسئله منطقه خود به کار گیرد، هنوز بهصورت فراگیر محقق نشده است.
وی با اشاره به تجربیات میدانی خود گفت: با این حال، به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدتهای فرهنگی، امروز در بسیاری از روستاهای کشور، هیئتها از حالت صرفاً آیینی خارج شدهاند. روضه، تبدیل به پایهای شده است که مردم پیرامون آن جمع میشوند، معارفشان تعمیق مییابد و بر اساس همین معارف، برای حل مسائل جامعه اسلامی اقدام میکنند. این روند رو به گسترش است و هر روز نمونههای بیشتری از آن دیده میشود.
باباخانی افزود: اگر بخواهیم این جمعیت بزرگ هیئتها را در مسیر حل مسائل جامعه ارتقا دهیم، نیازمند تلاش، مجاهدت و برنامهریزی جدی هستیم. رشتهها و شاخصهایی که در «هوای نو» تعریف شده، خودبهخود باعث بازبینی هیئتها میشود؛ اینکه چرا در برخی حوزهها امکان حضور دارند و در برخی دیگر ندارند. طبیعی است که هیچ هیئتی نتواند در همه رشتهها فعالیت کند، اما همین سنجش، مسیر رشد را نشان میدهد.
وی با اشاره به زحمات شوراهای برنامهریزی و داوران گفت: دوستانی که مسئولیت بخشهای مختلف را بر عهده داشتهاند، هر هفته ساعتها وقت گذاشتهاند و این تلاشها بهتدریج اثر خود را در فضای فرهنگی کشور و در میان هیئتها و مجموعههای فرهنگی نشان میدهد. اگر بتوانیم ضریب رسانهای این حرکت را تقویت کنیم، اثرگذاری آن چند برابر خواهد شد.
رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی با انتقاد از ضعف معرفی الگوهای موفق هیئتی در رسانهها اظهار داشت: با وجود حضور چهرههای باسابقه در عرصه رسانه و هنر، نتوانستهایم بسیاری از الگوهای شکلگرفته در جریان هیئت و «هوای نو» را بهدرستی معرفی کنیم، در حالی که داوریها در این رویداد، بدون توجه به بزرگی یا کوچکی هیئتها و صرفاً بر اساس شاخصها انجام میشود.
وی ادامه داد: نمونههایی از هیئتهای روستایی در اطراف بیرجند یا بروجرد، حتی هیئتهای دخترانه، توانستهاند با رعایت این شاخصها به عنوان الگو معرفی شوند. این نشان میدهد که معیار، اثرگذاری و کیفیت کار است، نه موقعیت جغرافیایی یا امکانات ظاهری.
باباخانی در پایان با قدردانی از داوران و دستاندرکاران «هوای نو» گفت: با وجود همه مشکلات اقتصادی، محدودیتهای بودجهای و فشارهای موجود، این حرکت با پایمردی دوستان از شهرهای مختلف، بهویژه مناطق مرزی، ادامه یافته است. این ممارست شما شبیه قطرههایی است که بهتدریج مسیر را در دل سنگ باز میکند. اتفاق بزرگی در حال شکلگیری است و این حقیقت با همت شما فرهیختگان در حال رقم خوردن است.
