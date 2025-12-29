به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست هم‌آفرینی داوران و فرهیختگان «مهرماه هوای نو» که روز دوشنبه در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی هیئت در زیست‌بوم فرهنگی کشور، گفت: هیئت یک سرمایه سترگ و بی‌بدیل مردمی است و مسئله اصلی امروز ما این است که چگونه این سرمایه ارتقا پیدا کند، رشد آن عمیق‌تر شود و اثرگذاری‌اش افزون‌تر گردد.

وی با قدردانی از حضور داوران، متخصصان و فعالان فرهنگی از نقاط مختلف کشور اظهار کرد: زحمات همه عزیزانی که با وجود مشغله‌های فراوان برای این کار وقت گذاشته‌اند، ارزشمند است. اگر امثال شما پای کار نیایند، چه کسی می‌تواند مسیر ارتقای زیست‌بوم هیئت را طراحی و داوری کند؟ این داوری، داوری خبره‌ای است برای آن‌که بدانیم چگونه می‌توان در اساس هیئت، ارتقا و تحول ایجاد کرد.

قمی با اشاره به شرایط امروز جامعه و عرصه نبرد ترکیبی دشمن افزود: هیئت نهادی دیرپا، عمیق و اثرگذار است که در زمانه جنگ شناختی، جنگ روانی، جنگ روایت‌ها و قبضه افکار عمومی، نقش ویژه‌ای دارد. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به جنگ تبلیغاتی روی آورده و در همین چارچوب، هیئت را «کانون جهاد تبیین» معرفی کرده‌اند. این تعبیر، یک انتظار واقعی و به‌جاست و مسئولیتی روشن را بر دوش هیئت‌ها قرار می‌دهد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه هیئت همچنان نیازمند پژوهش، نگاه بین‌المللی، توجه به بانوان و نوجوانان و تقویت ابعاد محلی و اجتماعی است، تصریح کرد: هیئت یک نهاد اجتماعی تمام‌عیار است و باید بتواند در میدان واقعی جامعه، نقش خود را ایفا کند. مسئله ما کار اداری و سازمانی نیست؛ هیئت یک پدیده الهی، مردمی و زنده است که البته نیازمند انسجام، حکمت، سازوکار و حداقلی از حمایت حاکمیتی است؛ حمایتی که به زیست طبیعی و مردمی آن آسیب نزند.

وی با تأکید بر نگاه زیست‌بومی به هیئت‌ها گفت: امروز باید سهم هیئت را در حل مسائل واقعی جامعه روی زمین مشخص کنیم. هیئتی که توانسته اثرگذاری موفقی داشته باشد، باید دیده شود، الگو شود و مورد تبعیت قرار گیرد. ما خود را خادم همه هیئت‌ها، حتی کوچک‌ترین هیئت‌های محلی می‌دانیم که در حاشیه شهرها و مناطق دورافتاده، گرهی از کار مردم باز می‌کنند و با محور محبت سیدالشهدا(ع) مسئله‌گشایی می‌کنند.

قمی با اشاره به رویکرد مهرواره «هوای نو» افزود: این رویداد نباید به یک سازوکار صرفاً جشنواره‌ای تبدیل شود. پرچمدار شدن هیئت‌ها به‌معنای پیشقراول بودن در ارتقای کیفی، اثرگذاری اجتماعی و پاسخ‌گویی به توقعات رهبر انقلاب از هیئت است. سخت‌گیری منصفانه داوران، وقت‌گذاری، دلسوزی و مربی‌گری برای رشد هیئت‌ها، از الزامات این مسیر است.

وی در پایان تأکید کرد: «هوای نو» نه یک دستگاه و نه یک سازمان دولتی، بلکه حاصل همت جمعی هیئتی‌هاست. این حرکت باید به‌گونه‌ای پیش برود که هر گام آن اثر محسوس، فایده اجتماعی و تفاوت واقعی ایجاد کند. امیدواریم با توسل جمعی و اخلاص در نیت، این مسیر به‌درستی ادامه یابد و هیئت‌ها بتوانند نقش تاریخی خود را در این مقطع حساس ایفا کنند.

......

پایان پیام/ ۲۱۸