کار جهادی در آموزش و پرورش اثربخشی ماندگارتری دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار مدیرکل و معاونین و مدیران مناطق آموزش و پرورش استان قم با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های جهادی در آموزش و پرورش اظهار داشت: کار جهادی در این حوزه به دلیل ارتباط مستقیم با تربیت نسل آینده، از اثرگذاری و ثمربخشی عمیق‌تر و ماندگارتری برخوردار است.

ریاست مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) با اشاره به جایگاه ویژه استان قم، این استان را الگوی فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: آموزش و پرورش قم به واسطه این جایگاه مهم، مسئولیتی سنگین و حساس بر عهده دارد و باید متناسب با شأن فرهنگی و مذهبی استان عمل کند.

فاضل لنکرانی با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در مجموعه آموزش و پرورش استان قم، بر اهمیت ترویج ارزش‌های اخلاقی، معنوی و دینی در میان دانش‌آموزان تأکید کرد و این موضوع را از مهم‌ترین رسالت‌های آموزش و پرورش برشمرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بامهم شماردن دغدغه‌مندی نسبت به وضعیت دینی،اخلاقی و علمی دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: توجه جدی به برنامه‌های تربیتی و پرورشی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت باورهای دینی و اخلاقی در ضمن فعالیت‌های علمی در نسل نوجوان و جوان باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود، ریشه‌کنی بی‌سوادی در استان قم را یکی از توفیقات مهم این استان عنوان کرد و گفت: این موفقیت ارزشمند نتیجه تلاش‌های مستمر آموزش و پرورش و همراهی مردم بوده و بیانگر ظرفیت بالای استان قم در حوزه تعلیم و تربیت است.

