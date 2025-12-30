به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی وقوع تجمع‌های اعتراضی به بی‌ثباتی نرخ ارز در تهران و برخی شهرها، دکتر پزشکیان، پیامی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

متن پیام رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس به شرح زیر است:

«معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.»

