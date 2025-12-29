به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز دوشنبه تعدادی از کسبه در بازار تهران با ابراز ناراحتی از نوسانات ارزی از بالا رفتن قیمت اجناس که بر خرید و فروش آنها تاثیر گذاشته، خواستار اقدام موثر مسئولان برای تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمت‌ها شدند.

همزمان با این تجمع در بازار تهران، معاون ارتباطات دفتر ‌ریاست‌جمهوری از تغییر سکان‌دار بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرد: با نظر و تصمیم ‌رئیس‌جمهور عبدالناصر ‌همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد.

از سوی دیگر رسانه‌های معاند فارسی‌زبان نیز پرحجم وارد کارزار رسانه‌ای شدند و با پوشش گسترده تجمع و اقدامات هنجارشکنانه محدود، سعی در ملتهب کردن و به حاشیه راندن مطالبه به‌حق تجمع‌کنندگان شدند؛ همچنانکه برخی کانال‌ها و گروه‌ها با سابقه ایجاد خط اغتشاش در رویدادها و وقایع گذشته، این‌بار نیز برای ادامه‌یافتن تجمعات تلاش می‌کنند.

اما در این میان و همزمان با نقش‌آفرینی دشمنان ایران؛ همچون سازمان منافقین و به‌ویژه شخص مریم رجوی، اعتراف رسمی رسانه‌های رژیم صهیونیستی به لیدری اغتشاشات در ایران قابل تامل و توجه است.

کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی با تهیه گزارش‌هایی از این تجمع تلاش کرد تا جرقه‌ای بر این مطالبه بیافزاید و مخاطبانش را به حضور در خیابان‌ها تشویق کند.

در همین زمینه خبرنگار کانال ۱۴ عبری در این شبکه گزارش داد که ما با فردی که در اعتراضات حضور داشت گفتگو کردیم؛ سوال اصلی اکنون اینست که آیا فردا این تظاهرات ادامه خواهد داشت؟

حال باید اعتراف صریح رژیم صهیونسیتی به لیدری اغتشاش احتمالی در ایران را در کنار مطالبه آرام و به‌حق بازاریان قرار داده شود و از مسئولان امر در دولت و مجلس درخواست شود که برای حفظ امنیت اقتصادی و روانی جامعه، راهبردها و راهکارهای موجود و پیش‌رو را عملیاتی کنند تا سوء‌استفاده دشمنان به خسارات منجر نشود.

