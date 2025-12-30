به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) میزبان «اولین کنفرانس بینالمللی علوم نوین در مهندسی» با محوریت آیندهپژوهی در هوش مصنوعی خواهد بود. این کنفرانس در روزهای ۲۸ و ۲۹ دیماه ۱۴۰۴، مصادف با ۱۸ و ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶، در شهر تهران برگزار میشود و بستری علمی برای گردهمایی اساتید، پژوهشگران و متخصصان حوزههای مختلف مهندسی فراهم میآورد. هدف این رویداد، بررسی تحولات نوین، الگوریتمهای پیشرفته، فناوریهای بینرشتهای و نقش هوش مصنوعی در آینده مهندسی است و تلاش دارد با ارائه پژوهشهای علمی معتبر، به توسعه دانش و تقویت تعاملات علمی در سطح ملی و بینالمللی کمک کند.
به بهانه برگزاری این کنفرانس با خانم دکتر شیدا دوهلی
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) گفتگو کردهایم.
ایده برگزاری اولین کنفرانس بینالمللی علوم نوین در مهندسی از کجا شکل گرفت؟
ایده این کنفرانس از یک نیاز واقعی و محسوس در فضای علمی و مهندسی کشور و حتی فراتر از آن شکل گرفت. امروز مهندسی دیگر یک حوزهی صرفاً فنی و کلاسیک نیست؛ بلکه بهشدت با علوم نوین، فناوریهای بینرشتهای، هوش مصنوعی، دادهمحوری، پایداری و نوآوری گره خورده است. ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است بستری علمی ایجاد شود تا پژوهشگران، اساتید و متخصصان بتوانند آخرین دستاوردها، ایدهها و چالشهای این حوزهها را در یک فضای علمی و بینالمللی به اشتراک بگذارند. این کنفرانس دقیقاً پاسخی به همین ضرورت است.
به نظر شما اهمیت و ضرورت برگزاری چنین کنفرانسی در شرایط کنونی چیست؟
در دنیای امروز، سرعت تحولات علمی و فناورانه بهقدری بالاست که اگر ارتباط مستمر میان دانشگاه، پژوهش و صنعت برقرار نشود، فاصلهها بهسرعت عمیق میشوند. کنفرانسهای علمی، بهویژه در حوزه مهندسی، نقش پل ارتباطی را ایفا میکنند؛ پلی میان ایده و اجرا، میان پژوهش نظری و کاربرد عملی.برگزاری اولین کنفرانس بینالمللی علوم نوین در مهندسی این امکان را فراهم میکند که مسائل روز مهندسی از زاویهای علمی، انتقادی و آیندهنگرانه بررسی شوند و پژوهشها صرفاً در حد مقاله باقی نمانند، بلکه به سمت حل مسائل واقعی حرکت کنند.
اهداف اصلی این کنفرانس را در چه مواردی خلاصه میکنید؟
اهداف این کنفرانس را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد: نخست، ایجاد فضایی علمی برای تبادل دانش و تجربه میان پژوهشگران داخلی و بینالمللی.دوم، شناسایی و معرفی پژوهشهای نوآورانه در حوزههای مختلف مهندسی و علوم نوین.سوم، تقویت نگاه بینرشتهای و تشویق به پژوهشهایی که مرزهای سنتی رشتهها را پشت سر میگذارند و در نهایت، ایجاد زمینهای برای ارتباط مؤثرتر میان دانشگاه، صنعت و مراکز پژوهشی، با هدف تبدیل دانش به راهحلهای کاربردی.
این کنفرانس چه دستاوردهایی میتواند برای جامعه علمی و مهندسی به همراه داشته باشد؟
مهمترین دستاورد چنین رویدادی، شکلگیری یک گفتوگوی علمی پویا و سازنده است. شرکتکنندگان با جدیدترین روندها، روشها و دستاوردهای مهندسی آشنا میشوند و این آشنایی میتواند مسیر پژوهشهای آینده آنها را روشنتر کند.از سوی دیگر، انتشار مقالات علمی، شبکهسازی میان پژوهشگران و شکلگیری همکاریهای علمی جدید، از نتایج ارزشمند این کنفرانس خواهد بود. ما امیدواریم این رویداد به نقطه شروعی برای پروژههای مشترک، ایدههای نو و حتی سیاستگذاریهای علمی مؤثرتر در حوزه مهندسی تبدیل شود.
جایگاه این کنفرانس را در آینده چگونه میبینید؟
هدف ما این است که این کنفرانس صرفاً یک رویداد مقطعی نباشد، بلکه بهعنوان یک مرجع علمی معتبر در حوزه علوم نوین مهندسی تثبیت شود. اگر بتوانیم کیفیت علمی، داوری دقیق و محتوای مسئلهمحور را حفظ کنیم، قطعاً در سالهای آینده این کنفرانس میتواند نقش مؤثری در جهتدهی به پژوهشهای مهندسی و تعاملات علمی بینالمللی ایفا کند.
در پایان، اگر نکتهای باقی مانده بفرمایید.
لازم میدانم از تمامی اساتید، پژوهشگران، داوران علمی و همکارانی که در برگزاری این کنفرانس نقش داشتهاند، صمیمانه تشکر کنم. امیدوارم اولین کنفرانس بینالمللی علوم نوین در مهندسی آغاز مسیری باشد که به ارتقای دانش، نوآوری و حل مسائل واقعی جامعه منجر شود. از تمامی علاقهمندان دعوت میکنم با حضور و مشارکت علمی خود، به غنای این رویداد کمک کنند.
