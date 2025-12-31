  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار شد + تصاویر

۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۸
کد مطلب: 1768402
اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار شد + تصاویر

آیین اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ در شهر نجف اشرف، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) در شهر نجف اشرف، برگزار شد. 

در این کنفرانس حدود ۶۵ مدرسه شیعی تحت اشراف مشکوة الرسول در سراسر دنیا از کشورهای آمریکا، کانادا، اتریش، انگلستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، بوسنی و ... حضور داشتند. 

حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» رئیس دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق نیز در این کنفرانس حضور یافت. 

اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار شد + تصاویر

اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار شد + تصاویر

اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار شد + تصاویر

اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار شد + تصاویر

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha