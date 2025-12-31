اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه کنفرانس وایس ۲۰۲۵ امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) در شهر نجف اشرف، برگزار شد.

در این کنفرانس حدود ۶۵ مدرسه شیعی تحت اشراف مشکوة الرسول در سراسر دنیا از کشورهای آمریکا، کانادا، اتریش، انگلستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، بوسنی و ... حضور داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» رئیس دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق نیز در این کنفرانس حضور یافت.

