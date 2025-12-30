شهادت ۲۵ فلسطینی بر اثر سرمای هوا در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تعداد شهدای فلسطینی شامل ۶ کودک که بر اثر بارش‌ها وسرمای شدید در این ماه، جان خود را از دست داده‌اند به ۲۵ نفر رسیده است.

محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی در غزه گفت: علاوه بر شهادت این تعداد، ۱۸ ساختمان مسکونی نیز که پیش‌تر از بمباران رژیم صهیونیستی آسیب دیده بودند، به طور کامل تخریب شده و بیش از ۱۱۰ ساختمان دیگر نیز دچار ریزش شده‌اند.

وی افزود که ۹۰ درصد چادرهای پناهندگان بر اثر بارش شدید و وزش باد سرد تخریب یا غرق شده است و هزاران خانواده فلسطینی سرپناه موقت و دارایی‌های محدود شامل لباس، پتو و تشک خود را از دست داده‌اند.

"بصل" با تاکید بر وخامت اوضاع انسانی در غزه و کرانه باختری، از جامعه بین‌الملل خواست به صورت "جدی" وارد عمل شده و کمک‌های فوری انسانی را فراهم کند و نسبت به بازسازی و تامین مسکن ایمن برای حفظ کرامت و جان فلسطینی‌ها اقدام نماید.

وی هشدار داد که ادامه بارش‌ها ممکن است به جان باختن افراد بیشتری منجر شود، چرا که پناهندگان در چادرهای آسیب‌دیده و ساختمان‌های نیمه‌خراب زندگی می‌کنند.

لازم به ذکر است که با وجود اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، وضعیت زندگی در غزه کاملا مختل و اسفبار شده است؛ چرا که رژیم اشغالگر صهیونیستی از تعهدات خود در زمینه ورود کمک‌های غذایی، پزشکی و مصالح ساختمانی به نوار غزه خودداری می‌کند.

