به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آونروا) اعلام کرد که بیش از ۱۲ هزار کودک فلسطینی در کرانه باختری در وضعیت آوارگی اجباری به سر می‌برند. این وضعیت نتیجه عملیات نظامی مستمر ارتش رژیم صهیونیستی در استان‌های شمالی کرانه باختری است.

ارتش اشغالگر اسرائیل از اول بهمن ماه، عملیات نظامی گسترده‌ای را با نام «دیوار آهنین» آغاز کرده که ابتدا در اردوگاه جنین شروع شد و سپس به اردوگاه‌های نور شمس و طولکرم گسترش یافت.

آونروا در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «بیش از ۱۲ هزار کودک همچنان در وضعیت آوارگی اجباری در کرانه باختری زندگی می‌کنند.» این نهاد بین‌المللی افزود که در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) برنامه آموزشی اضطراری ویژه کودکان آواره شمال کرانه باختری را آغاز کرده تا آموزش آنان از طریق کلاس‌های موقت، آموزش از راه دور و ارائه حمایت روانی و اجتماعی ادامه یابد.

آونروا همچنین اشاره کرد که حدود ۴۸ هزار کودک فلسطینی در مدارس این سازمان در کرانه باختری مشغول تحصیل هستند.

گفتنی است از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) و طی دو سال گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان جنایات خود را در کرانه باختری تشدید کرده‌اند؛ از جمله کشتار شهروندان فلسطینی، تخریب خانه‌ها، آواره‌سازی خانواده‌ها و گسترش ساخت‌وسازهای شهرک‌نشینی.

