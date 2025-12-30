حضرت عیسی فلسطینی‌ است؛ حواشی بیلبوردی در مرکز نیویورک و بحبوحۀ کریسمس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک بیلبورد جالب با عبارت «عیسی فلسطینی است» در میدان «تایمز اسکوئر» (Times Square) واقع در شهر «نیویورک» (New York) آمریکا، در ایام کریسمس واکنشهای گستردهای برانگیخته است. این تبلیغ دیجیتالی که توسط «کمیته آمریکایی مقابله با تبعیض علیه عربها» (ADC) تأمین مالی شده، با طرح این پیام در روزهای پرتردد خرید و گردشگری، واکنش بخشی از جامعه مسیحیان آمریکا را در پی داشته است.
برخی از عابران و گردشگران توریست، از جمله افرادی از ایتالیا و فرانسه، این اقدام را «دعوتی به همدلی» و «یادآور دردهای مشترک مردم جهان» دانستهاند. آنان تأکید کردند که حضرت عیسی(ع) شخصیتی فراتر از مرزهاست و پیام این بیلبورد میتواند در دورانی که منطقه غرب آسیا و بهویژه فلسطین با رنج و فشار مواجه است، به تقویت همدلی و توجه عمومی کمک کند.
«عابد ایوب» رئیس کمیته آمریکایی مقابله با تبعیض علیه عرب هدف از این اقدام را «گشودن فضای گفتوگو» میان اعراب، مسلمانان و مسیحیان و یادآوری ریشههای شرقی و منطقهای مسیحیت دانسته است. او گفته: «شباهتها بین مسلمانان، مسیحیان و عربها بسیار فراتر از آن چیزی است که برخی میخواهند مردم باور کنند» و اینکه مخاطبان میتوانند برداشتهای متفاوت خود را بیان کنند.
همچنین به گزارش نشریات محلی، هرچند برخی منتقدان این پیام را تلاشی برای طرح مباحث سیاسی در ایام کریسمس دانستهاند، هواداران این حرکت میگویند که چنین بیانی میتواند یادآور این واقعیت باشد که مسیحیت در سرزمینهای شرقی متولد شد و توجه به فلسطین و مردم تحت فشار آن، با روحیه صلحطلبانه و انسانی این ایام منافات ندارد. این بحث اکنون در قلب نیویورک ادامه دارد.
