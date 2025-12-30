به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین علی مصباح یزدی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)، در پنجمین کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی و نکوداشت دوازدهم دی روز علوم انسانی اسلامی که در سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ایام مبارک ماه رجب و موالید شعبانیه گفت: بزرگداشت مقام علم و معرفت و اظهار ادب به کسی که سمبل دفاع از ارزشها و دفاع از اسلام بوده امری ضروری است.
وی با بیان اینکه امروز در تقویم جمهوری اسلامی به نام روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت نامیده شده و یادآور ایام غیرتمندانه ملت ایران برای دفاع از خونبهای بیش از ۲۰۰ هزار شهید و مبانی و ارزشهای اسلامی است، عنوان کرد: بزرگداشت امروز به این معنا است که ما هر سال یادآوری کنیم که این ملت همچنان برای آرمانهای امام، انقلاب و اسلام ایستاده و تا پای جان حاضر است از این دستاوردهای بزرگ و میراث گرانقدری که از پیامبر اکرم(ص) به دست ما رسیده، حفاظت و دفاع کند.
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی، افزود: ملت ایران در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که همچنان بر عهدی که با خدا بسته ایستاده است؛ چه در مقابل دشمنان بیرونی در میدان جنگ سخت و چه در مقابل دشمنان درونی در میدان جنگ نرم و جنگهای شناختی. این ملت همچنان با بصیرت و پیروی از انگشت اشاره ولایت، حاضر است در همه صحنهها از این میراث گرانقدر حفاظت کند.
حجتالاسلام والمسلمین مصباح یزدی با بیان اینکه تجدید میثاق امت با ولایت، یادآور این حقیقت بنیادین است که محور اتحاد، انسجام و پایداری ملت ایران در گذشته، حال و آینده، «ولایت» بوده و است. عنوان کرد: آنچه تاکنون توانسته است این کشور را از امواج سهمگین دشمنیهای بیرونی و چالشهای درونی به سلامت عبور دهد، ولایت فقیه و پیوند عمیق این نظام الهی با مبدأ هستی است. ملت ایران همچنان بر این میثاق استوار ایستاده و آمادگی دارد برای صیانت از این گوهر گرانقدر، هر آنچه لازم است فدا کند تا این امانت الهی به سلامت به نسلهای آینده منتقل شود.
وی ادامه داد: در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، قرار داریم؛ مردی که تجسم بیعت با ولایت و ولایتمداری بود. عظمت و جایگاه ماندگار او از آنرو است که هیچگاه برای خود شأن، مقام و منصبی قائل نبود و همه وجود خود را وقف انجام تکلیف الهی کرد. همچنین این ایام مقارن با پنجمین سالگرد ارتحال عالم مجاهد، علامه مصباح یزدی رضواناللهعلیه است؛ شخصیتی که میزان وفاداری، سرسپردگی و تعهد عمیق او به اسلام، ارزشهای اسلامی و ولایت فقیه بر همگان روشن است. شناخت عمیق ایشان از مسئله ولایت و تلاش مستمر برای تبیین ابعاد آن، و نیز رابطه روشن و صریح این عالم بزرگ با رهبر معظم انقلاب، موضوعی است که بر کسی پوشیده نیست.
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی، بیان کرد: امید است خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا در مسیر شناخت و پیمودن راه روشن و پرفروغی که بهواسطه پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و علمای بزرگ به بشریت نشان داده شده است، گام برداریم؛ راهی که ضامن سعادت دنیوی و اخروی و تحقق کمال فردی و اجتماعی انسان است، امید که بتوانیم با تلاشهای هرچند اندک، بخشی از دین خود را به این اسوهها و بزرگان ادا کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین مصباح یزدی با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش و حاضران، گفت: حضور پرشور شخصیتها و علاقهمندان در این مراسم نشاندهنده جایگاه والای این عالم ربانی و اهمیت بزرگداشت مفاخر دینی است. از تمامی عزیزانی که با وجود مشغلههای فراوان، وقت ارزشمند خود را برای شرکت در این محفل معنوی اختصاص دادند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی با تقدیر از نهادها و دستگاههایی که در برگزاری این همایش نقش داشتهاند، افزود: در طول یک سال گذشته و بهویژه در ماهها و روزهای اخیر، افراد و مجموعههای متعددی با تلاشهای شبانهروزی برای برگزاری شایسته این مراسم زحمت کشیدهاند که شایسته قدردانی هستند. این مراکز شامل دفتر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، تولیت آستان قدس رضوی، تولیت آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س)، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مدیریت و شورای عالی حوزه علمیه قم، جامعهالمصطفی العالمیه، وزارتخانههای علوم، امور خارجه، دفاع، اطلاعات و آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، فراجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران و شهرداریهای است که از همه آنها تشکر و قدردانی میکنیم.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما