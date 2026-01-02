واکنش صریح تجمع علمای مسلمین لبنان به اهانت نماینده پارلمان این کشور به رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع علمای مسلمین لبنان روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای شدیدالحن، خواستار سلب مصونیت پارلمانی از پائولا هاکوبیان (بولا یعقوبیان)، نماینده مجلس این کشور شد.

این درخواست پس از آن مطرح شد که هاکوبیان در اظهاراتی رسانه‌ای به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، اهانت کرد.

در این بیانیه آمده است که اهانت به مرجع عالی شیعیان جهان «قابل سکوت نیست و نباید بدون پیگیری بماند».

این تجمع تأکید کرد که اقدام هاکوبیان نه تنها اهانت به یک نماد دینی، بلکه تهدیدی علیه صلح داخلی و وحدت ملی لبنان است و باید در دادگاه‌های این کشور پیگیری قضایی شود.

تجمع علما همچنین از نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، خواست این موضوع را در جلسه عمومی مجلس مطرح کند تا مصونیت پارلمانی هاکوبیان سلب شود. آن‌ها این حادثه را بخشی از «جنگ گسترده دشمن صهیونیستی-آمریکایی علیه مقاومت و نمادهای آن» توصیف کردند که هدفش ایجاد تفرقه داخلی در زمانی است که لبنان بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی نیاز دارد.

بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که اظهارات هاکوبیان فراتر از شخص آیت‌الله خامنه‌ای رفته و به‌طور کلی هر مرجعیت دینی که وارد عرصه سیاست می‌شود را هدف قرار داده است؛ امری که در لبنان، جایی که رهبران روحانی اغلب مواضع سیاسی صریح اتخاذ می‌کنند، حساسیت بالایی دارد.

این تجمع در پایان آیت‌الله خامنه‌ای را «نماد مقاومت اسلامی در برابر استکبار جهانی و حامی اصلی مستضعفان، به‌ویژه در قضیه فلسطین» خواند.

