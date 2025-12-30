به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت ۹ دی «همایش پیشگامان بصیرت، مدافعان ولایت» با حضور خانواده خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مسولان در حسینیه امام خمینی (ره) دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی طی سخنانی، ضمن گرامیداشت سالروز حماسه تاریخی و دینی نهم دی، این روز را یکی از ایام‌الله بزرگ انقلاب دانست و تأکید کرد که روح این حماسه توسط توده‌های متدین و انقلابی مردم ایران، که خانواده‌های شهدا و ایثارگران نماد آن‌ها هستند، آفریده شده است و این جلسه برای یادآوری آن و توجه به عنصر اصلی خیمه انقلاب، یعنی «ولایت»، تشکیل شده است.

بصیرت، حقیقت اصیل و معیار تقسیم‌بندی جامعه

آیت‌الله فاضل لنکرانی توضیح داد: در کنار واژه‌های مقدس انقلاب مانند شهادت و مقاومت، حقیقت اصیل «بصیرت» قرار دارد که اساس بقیه حقایق محسوب می‌شود.

او با استناد به آیه قرآن «قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَی اللَّهِ ۚ عَلَیٰ بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی»، گفت: بصیرت، جامعه را به دو گروه «بصیر» و «بی‌بصیرت» تقسیم می‌کند. خدای تبارک و تعالی با صراحت می‌گوید آدم‌های کوردل، آدم‌های دنیاطلب، با آدم‌های بصیر، آدم‌هایی که دنیا را پلی برای زندگی ابدی خود قرار می‌دهند، مگر می‌شود مساوی باشند؟ «وَمَا یَسْتَوِی الْأَعْمَیٰ وَالْبَصِیرُ».

تبیین شاکله بصیرت و آینده‌نگری انقلابی

وی در تعریف بصیرت گفت: «بصیرت یعنی اینکه انسان به همه امکانات و شرایط موجود توجه کند، آگاه به اهداف انقلاب باشد، ظرفیت و قابلیت‌ها را بررسی نموده، دشمن و توطئه‌هایش را بشناسد و ببیند در مقابله با او چه تصمیمی باید بگیرد و چه حرکتی داشته باشد.»

او سخن امام خمینی (ره) را یادآوری و عنوان کرد: «مردم ما بصیر و هوشیار هستند و تمام فتنه‌ها را از بین خواهند برد.» این نشان می‌دهد که فرد بصیر، آینده‌نگر است و دست دشمن را می‌خواند.

کمال بدون بصیرت ممکن نیست؛ بصیرت در سطح خانواده و دین

آیت‌الله فاضل لنکرانی تأکید کرد که هر فردی اگر بخواهد به کمال برسد، حتی اگر کاری به اجتماع نداشته باشد، بدون بصیرت نمی‌رسد و یک کشور نیز اگر مردمش بصیرت نداشته باشند، به کمال نخواهد رسید. او بصیرت دینی را مراقبت جدی مسلمان از دین دانست و گفت: «بصیرت دینی یعنی اگر یک مسلمانی ملاحظه کرد ارزش‌های دینی را در جامعه عده‌ای به سخره می‌گیرند، آرام نباشد، فریاد بزند، مقابله بکند، مطالبه بکند.» او خنثی‌سازی بحران‌ها توسط مردم را امتیاز انقلاب دانست که در زمان اصحاب رسول خدا (ص) وجود نداشت.

پیام شهدا و تداوم اثرگذاری خون آن‌ها در حیات جامعه

وی با اشاره به آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، توضیح داد که منظور از حیات شهدا این است که خون آن‌ها به مردم و جوانان پیام می‌دهد. نتیجه این پیام، بصیرت و حضور مردم در صحنه‌هایی مانند نهم دی است. او گفت: «بصیرت یعنی اینکه زود قضاوت نکنیم، نگوییم انقلاب کردیم پس چرا بعضی از آن چیزهایی که توقع داشتیم نیست.» اهل بصیرت همچنین به سلسله تاریخی خود نگاه می‌کند که شهدا در آن در کنار انبیا و صدیقین قرار گرفته‌اند.

بصیرت مسئولین در گرو عمل به مطالبات رهبری و مطالبه‌گری از ضعف مدیریتی

آیت‌الله فاضل لنکرانی بیان کرد که بصیرت مسئولین با بصیرت مردم فرق می‌کند و گفت: «بصیرت مسئولین این است که ببینند مطالبات رهبری چیست و به آن دقیق عمل کنند.»

او افزود: رهبری سال‌هاست فریاد می‌زنند که نگذارید ارزش پول ملی کم شود، اما متأسفانه این اتفاق می‌افتد و این نشان می‌دهد توجهی به نفوذی‌هایی که اغتشاشات اقتصادی را به وجود می‌آورند، وجود ندارد.

او قاطعانه اظهار کرد: «بر هر مسئولی که قدرت اداره کشور یا وزارتخانه‌اش را ندارد، حرام است به کارش ادامه دهد.»

هجمه دشمن به اخلاق و ضرورت درک عمیق خواص از توطئه‌های استکبار

وی بصیرت خواص، شامل حوزویان و دانشگاهیان را در درک هدف دشمن دانست که امروز با «امامت» برخورد می‌کند و مسائلی مانند انکار مصائب حضرت زهرا (س) را به اسم روشنفکری مطرح می‌سازد.

او ادامه داد: «می‌خواهند عاشورا و مهدویت را از ما بگیرند؛ این‌ها را اگر حذف کنند دیگر ولایت‌فقیه برای آن‌ها موضوعیت ندارد.».

فاضل لنکرانی در پایان هشدار داد که دشمن با برنامه‌ریزی به دنبال بی‌بندوباری و بی‌حجابی جوانان است و خواص باید درک کنند که دشمن امروز دنبال خلع قدرت و اقتدار از ایران اسلامی است؛ زیرا اساس دشمنی بر سر حاکمیت خدا در برابر حاکمیت طاغوت است.

.

.....................

پایان پیام