به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ششمین همایش سالانه پژوهشها و مطالعات قرآنی در شهر نجف اشرف، با حمایت دفتر آیتالله شیخ محمد یعقوبی و با نظارت مدیریت مرکزی ناظر بر شعب «مجمع مبلّغات رسالیات» آغاز شد.
این همایش با عنوان «بافت معنایی و نقش آن در تفسیر قرآن؛ نمونهها و کاربردها» ویژه اعضای گروه توسعه و توانمندسازی برگزار شد و حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالسلام زینالعابدین موسوی، استاد تفسیر حوزه علمیه، در آن حضور داشت.
این رویداد علمی که به مدت دو روز برگزار شد، با استقبال گسترده پژوهشگران و علاقهمندان به مطالعات قرآنی از استانهای مختلف کشور همراه بود و فضایی فعال و پربار علمی را رقم زد. در جریان این همایش، بیش از ۱۰۰ مقاله قرآنی دریافت شد که پس از بررسی و داوری، بیش از ۶۰ مقاله برای ارائه در نشستهای تخصصی همایش برگزیده شد.
شایان ذکر است این همایش، ششمین دوره از مجموعه همایشهای علمی قرآنی است که در آن پژوهشهای برگزیده و مورد تأیید شورای علمی ارائه میشود و آثار منتخب در آینده در قالب مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهد رسید. هدف از برگزاری این برنامه، حمایت از توان علمی پژوهشگران و تشویق آنان به تداوم فعالیت پژوهشی در حوزه مطالعات قرآنی عنوان شده است.
