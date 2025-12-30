  1. صفحه اصلی
امنیت اتفاقی نیست؛ شهادت مرزبان ایران زمین، در برف و سرمای شدید مرزهای غربی کشور + عکس

۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۸
امنیت اتفاقی نیست؛ شهادت مرزبان ایران زمین، در برف و سرمای شدید مرزهای غربی کشور + عکس

مرزبان شهید رحیم مجیدی مهر، در سرمای جان‌سوز و برف‌های بانه، در حین دفاع از امنیت میهن، بر اثر سرما زدگی جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته (هشتم دیماه ۱۴۰۴) ستوان‌یکم رحیم مجیدی‌مهر، در میان کولاک و سرمای شدید مرزهای غربی کشور و هنگام مرزبانی و دفاع از امنیت کشور به شهادت رسید.

طبق گزارش‌های منتشر شده شهید رحیم مجیدی مهر (پیل‌افکن)، از جوانان غیور کهگیلویه و بویراحمدی (اهل منطقه لوداب) بود که در پی شرایط جوی سخت و کولاک شدید در مناطق مرزی در حین انجام مأموریت و حفاظت از نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

از شهید رحیم مجیدی‌مهر فرزندی به یادگار مانده است که طبق گزارش‌ها در زمان پیدا شدن پیکر وی عکس فرزندش را در دست داشت که پشت آن نوشته بود: مراقب پسرم باشید، تازه یاد گرفته بگه بابا...

