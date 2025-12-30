امنیت اتفاقی نیست؛ شهادت مرزبان ایران زمین، در برف و سرمای شدید مرزهای غربی کشور + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته (هشتم دیماه ۱۴۰۴) ستوانیکم رحیم مجیدیمهر، در میان کولاک و سرمای شدید مرزهای غربی کشور و هنگام مرزبانی و دفاع از امنیت کشور به شهادت رسید.
طبق گزارشهای منتشر شده شهید رحیم مجیدی مهر (پیلافکن)، از جوانان غیور کهگیلویه و بویراحمدی (اهل منطقه لوداب) بود که در پی شرایط جوی سخت و کولاک شدید در مناطق مرزی در حین انجام مأموریت و حفاظت از نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
از شهید رحیم مجیدیمهر فرزندی به یادگار مانده است که طبق گزارشها در زمان پیدا شدن پیکر وی عکس فرزندش را در دست داشت که پشت آن نوشته بود: مراقب پسرم باشید، تازه یاد گرفته بگه بابا...
