به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست فواید عامه استان دایکندی افغانستان روز سهشنبه(۹ دی) از قطع راههای مواصلاتی به شهر نیلی، مرکز این استان خبر داد.
این ریاست در اعلامیهای گفته است که مسیرهای شهرستانها و استانهای همجوار به شهر نیلی، مرکز دایکندی به دلیل بارش شدید برف مسدود شده است.
به گفته این ریاست در پی بارش برف، شاهراه عمومی دایکندی – بامیان، مسیر خدیر و مسیر عمومی شهرستان کیتی به شهر نیلی نیز مسدود شده است.
گفته میشود که ارتفاع برف در شاهراه عمومی بامیان – دایکندی به ۶۰ سانتی متر میرسد.
ریاست فواید عامه استان دایکندی در ادامه خاطرنشان ساخته که امکانات اولیه برای بازکردن مسیرها به کار گرفته شده و انتظار میرود که تا پایان امروز، این مسیرها بر روی خودروها باز شود.
این اداره مربوط به طالبان همچنین از رانندگان و مسافران خواسته که تا اطلاع بعد از تردد در این مسیرها خودداری کنند.
گفتنی است مناطق مرکزی افغانستان که عمدتا شیعه نشین هستند، به دلیل دارا بودن جغرافیای کوهستانی، شاهد زمستانی سخت و راههایی صعبالعبور در زمستان است که این امر به خاطر عدم توجه کافی به این مناطق در حکومتهای سابق و فعلی افغانستان، مشکلات زیادی را برای مردم شیعه به وجود آورده است.
