به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) طرح نیازها و پاسخگویی بشردوستانه برای سال ۲۰۲۶ در افغانستان را منتشر کرد و اعلام نمود که برای کمک به نیازمندان، حدود ۱.۷۱ میلیارد دلار بودجه لازم است.
بر اساس این طرح، در سال آینده میلادی حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، یعنی بیش از ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
اوچا با اشاره به اینکه ناامنی غذایی و سوءتغذیه حاد همچنان اصلیترین عوامل بحران به شمار میروند، گفته است اولویت را به کمکرسانی به ۱۷.۵ میلیون نفر از آسیبپذیرترین افراد خواهد داد.
اوچا تأکید کرده که افغانستان با وجود کاهش جزئی تعداد نیازمندان، یکی از بزرگترین بحرانهای بشردوستانه جهان در سال ۲۰۲۶ باقی خواهد ماند.
این نهاد سازمان ملل تصریح کرده است سالها درگیری، شکنندگی اقتصادی، سرمایهگذاری ناکافی در خدمات اساسی و فرسایش سریع حقوق، تابآوری بخشهای وسیعی از جمعیت را کاهش داده و این فشارها اکنون با بازگشت گسترده مهاجران و خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی تشدید شده است.
اوچا افزوده است: بلایای طبیعی مکرر مانند زلزله و سیلاب، شیوع بیماریها و محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی، نیازها را بیشتر کرده و حفاظت از گروههای آسیبپذیر به ویژه زنان را چالشبرانگیز نموده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل کمکهای اصلی را شامل غذا، سرپناه اضطراری، خدمات بهداشتی، تغذیه، آب آشامیدنی سالم، بهداشت و کمکهای نقدی چندمنظوره دانسته تا زندگی میلیونها نفر نجات یابد و تابآوری جوامع تقویت شود.
.............
پایان پیام/
نظر شما