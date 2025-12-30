به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده آمریکا از اختصاص دو میلیارد دلار کمک بشردوستانه به سازمان ملل متحد خبر داده است؛ با این حال، افغانستان و یمن در فهرست کشورهای دریافت‌کننده این کمک‌ها قرار ندارند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه ۲۹ دسامبر اعلام کرد که این شیوه جدید، با هدف تقسیم بار تأمین کمک‌های انسانی سازمان ملل میان دیگر کشورهای توسعه‌یافته طراحی شده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، این رقم تنها بخش کوچکی از میزان کمک‌های پیشین واشنگتن را شامل می‌شود، اما دولت آمریکا آن را همچنان رقمی سخاوتمندانه دانسته و تأکید کرده است که ایالات متحده جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین کمک‌کننده بشردوستانه جهان حفظ کرده است.

افغانستان تحت حاکمیت طالبان و یمن، که هر دو با بحران‌های گسترده انسانی مواجه‌اند، از شمول این کمک‌ها کنار گذاشته شده‌اند. مقام‌های آمریکایی مداخله طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه را از دلایل اصلی محرومیت افغانستان اعلام کرده‌اند.

همچنین، درباره یمن گفته شده است که دخالت حوثی‌ها در روند کمک‌رسانی، علت اصلی قطع این حمایت‌ها بوده است. به گفته مسئولان آمریکایی، این دو میلیارد دلار تنها مرحله نخست از کمک‌ها برای پشتیبانی از درخواست سالانه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) به‌شمار می‌رود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، پس از کاهش کمک‌های خارجی، از سازمان ملل خواسته بود برنامه‌های خود را کاهش دهد یا متوقف کند.

