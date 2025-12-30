اعتکاف هیئت رزمندگان اسلام، سنگر معنویت جوانان در برابر جنگ فرهنگی دشمن است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار علیاکبر مداحی، مدیر ستاد مرکزی هیات رزمندگان اسلام در نشست خبری تشریح برنامههای مراسم اعتکاف هیئت رزمندگان اسلام که روز سهشنبه در فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد، با تبریک پیشاپیش میلاد باسعادت مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و اعیاد پربرکت ماه رجب، همچنین گرامیداشت یومالله ۹ دی، این روز را نماد یک حرکت مردمی ماندگار دانست که به گفته وی دفاع از ولایت و خنثیسازی توطئهها و نقشههای دشمنان را به شکلی روشن و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کرد.
وی در ادامه با اشاره به گستره فعالیت هیئت رزمندگان اسلام در سراسر کشور گفت: هیئت رزمندگان اسلام دارای بالغ بر ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ شعبه اصلی در سطح کشور است، همچنین حدود ۳۰۰ شعبه «جوانان عاشورایی»، نزدیک به ۳۰۰ شعبه «پیروان عترت» ویژه خواهران و بیش از ۲۰۰ شعبه «جوانان و نوجوانان فاطمی» که بهطور خاص برای دختران جوان فعالیت میکنند. این شعب، حتی در مواردی که خودشان برگزارکننده مستقیم مراسم اعتکاف نباشند، بهصورت فعال در برنامهها مشارکت داشته و در کنار سایر نهادهای مردمی و هیئتهای مذهبی حضور مؤثر خواهند داشت.
سردار مداحی تأکید کرد: آمار دقیق شعب فعال در برگزاری مراسم اعتکاف و همچنین جزئیات مشارکتها، از سوی معاونت امور استانها و معاونت خواهران هیئت رزمندگان اسلام بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه «توجه به جوانان و نوجوانان همواره از مهمترین وظایف و اولویتهای هیئت رزمندگان اسلام بوده است»، اظهار داشت: بیش از ۴۷ سال است که دشمنان انقلاب اسلامی تلاش میکنند مردم ایران، بهویژه نسل جوان و نوجوان را از معنویت دور کنند. این پروژه با ابزارهای مختلفی همچون ماهواره، فضای مجازی، مجلات و روشهای گوناگون فرهنگی دنبال شده و حتی خود دشمنان بارها به این مسئله اذعان کردهاند که هدفشان ساقط کردن جمهوری اسلامی نه از راه نظامی، بلکه از مسیر تضعیف معنویت و هویت دینی جوانان است.
مدیر ستاد مرکزی هیات رزمندگان اسلام افزود: به همین دلیل، هیئت رزمندگان اسلام در برگزاری مراسم معنوی اعتکاف حضوری فعال، گسترده و هدفمند دارد و این حضور را ادامه خواهد داد. سردار مداحی در ادامه، با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دستاندرکاران کنگره شهدای استان البرز گفت: رهبر معظم انقلاب تصریح کردند که ظلم است اگر گفته شود جوانان ما صرفاً با چند سخنرانی احساسی راهی جبهههای حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس شدند؛ بلکه آنان به دنبال «لقاءالله» بودند. این روحیه شهادتطلبی و معنویتخواهی باید به نسلهای بعدی نیز منتقل شود.
وی با اشاره به انتقاد رهبر انقلاب از برخی دستگاههای فرهنگی گفت: متأسفانه برخی نهادهای فرهنگی در انجام وظیفه اصلی خود برای انتقال این فرهنگ به جوانان کوتاهی کردهاند، اما یکی از اهداف محوری هیئت رزمندگان اسلام که در اساسنامه و سیاستهای کلی آن نیز بهصورت مکرر ذکر شده، تعمیم و گسترش ارزشها و معنویت دفاع مقدس در میان نسل جوان بوده و هست. اگر نتوانیم این فرهنگ را منتقل کنیم، قطعاً از دفاع مقدس بهره واقعی نبردهایم.
سردار مداحی با اشاره به دیدارهای متعدد اعضای هیئت رزمندگان اسلام با رهبر معظم انقلاب بیان کرد: حضرت آقا بارها فرمودهاند که افتخار رزمندگان به این است که از دل حماسه برخاستهاند و با شهدا و رزمندگان عجین بودهاند و وظیفه دارند همان فرهنگ حماسی و معنوی را به نسلهای بعد منتقل کنند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود تأکید کردهاند که جوانان مؤمن امروز، با حضور در نماز، نماز شب، مسجد، هیئت، سینهزنی و مراسم اعتکاف، در حال مقابله با یک موج عظیم فرهنگی دشمن هستند. این جوانان به دنبال حفظ و تقویت هویت دینی خود هستند و این موضوع نشاندهنده موفقیت جبهه معنویت در برابر هجمههای فرهنگی است.
سردار مداحی گفت: بر همین اساس، هیئت رزمندگان اسلام تقویت هیئتهای «جوانان عاشورایی»، «پیروان عترت» و «نوجوانان فاطمی» را در سراسر کشور بهعنوان یک اولویت جدی دنبال کرده و به تمامی شعب خود نیز تأکید کردهایم که این موضوع را در صدر برنامههای خود قرار دهند.
مدیر ستاد مرکزی هیات رزمندگان اسلام در بخش پایانی سخنان خود به نقش بانوان در مراسم اعتکاف اشاره کرد و گفت: امروز شاهد برگزاری گسترده مراسم اعتکاف بانوان در هیئتهای رزمندگان اسلام هستیم. در تهران نیز این مراسم بهصورت مجزا برای بانوان و همچنین نوجوانان و جوانان، در فاطمیه بزرگ تهران برگزار میشود.
سردار مداحی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان، پیش از میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، گفت: حضرت آقا تأکید کردند که اسلام به شأن، منزلت و کرامت زن توجه ویژه دارد، در حالی که آزادیهای غربی منجر به تخریب بنیان خانواده، افزایش بیبندوباری جنسی، تضعیف نسبتهای خانوادگی و گسترش آسیبهای اجتماعی شده است. اسلام زن و مرد را در ارزش عمل صالح و ایمان برابر میداند و راههای دستیابی به کمالات معنوی برای هر دو یکسان است.
وی افزود: اگر تصور شود که مردان بیش از زنان از برنامههای معنوی همچون اعتکاف بهره میبرند، تصوری نادرست است؛ چراکه تأثیر ایمان و عمل صالح در زنان و مردان یکسان است و باید از ظرفیت مراسم اعتکاف برای حضور فعال بانوان، نوجوانان و دختران جوان نهایت بهره را برد.
سردار مداحی با اشاره به نقش همسران شهدا گفت: رهبر معظم انقلاب تصریح کردهاند که همسران شهدا نقش بیبدیلی در ایثارگری رزمندگان داشتهاند و بسیاری از شهدا در وصیتنامهها و سخنان خود تأکید کردهاند که بدون صبر، ایثار و روحیه همسرانشان، رسیدن به مقام شهادت ممکن نبود.
وی در پایان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: این جنگ بار دیگر نشان داد که زنان، مردان، جوانان و نوجوانان این ملت در برابر دشمن متحد و یکپارچه ایستادهاند. دشمن با هدف ایجاد اغتشاش داخلی وارد میدان شد، اما ملت ایران نهتنها این توطئه را خنثی کرد، بلکه با صلابت و اقتدار از رزمندگان خود حمایت کرد؛ رزمندگانی که بسیاری از آنان جوان بودند و با ایثار جان خود در پای لانچرهای موشکی ایستادند و در نهایت دشمن صهیونیستی و آمریکایی را به ذلت، التماس و درخواست آتشبس کشاندند.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما