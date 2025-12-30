به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین قرائتی در پیامی ویدئویی خطاب به خادمان و دستاندرکاران آیین معنوی اعتکاف سراسر کشور خدمت در این مراسم عبادی را توفیقی الهی و عبادتی بزرگ دانست و بر ارزش خادمی داوطلبانه، گمنام و خالصانه تأکید کرد.
به گزارش ستاد مرکزی اعتکاف استاد قرائتی با اشاره به روایات متعدد خادمان اعتکاف را در ثواب عبادت معتکفین شریک دانست و تصریح کرد: همانگونه که در گناه همه عوامل شریکاند، در کار خیر نیز هر خدمتی که به معتکف انجام شود سهمی از اجر عبادت او را برای خادم به همراه دارد.
حجتالاسلام والمسلمین قرائتی با بیان نمونههایی از سیره اهلبیت(ع) و بزرگان دین بر اهمیت خدمت بینام و نشان، تواضع در عمل و توجه ویژه به «مهمانان خاص خدا» در ایام اعتکاف تأکید کرد و افزود: ارزش پرستاری از یک بیمار حفاظت از وسایل زائران و خدمتهای ساده در پیشگاه الهی کمتر از اعمال بزرگ عبادی نیست.
این مفسر قرآن کریم همچنین با توصیه به گسترش روح دعا، گذشت و خیرخواهی، خادمان و معتکفین را به دعا برای همه حتی کسانی که با آنان همراه نیستند فراخواند و خاطرنشان کرد: برکت واقعی و «کوثر» در عبادت زمانی محقق میشود که انسان نگاه جمعی، رحمانی و فراگیر داشته باشد.
استاد قرائتی در پایان خادمان اعتکاف را به اخلاص در نیت و دعا برای یکدیگر توصیه کرد و این خدمت را زمینهساز نزول رحمت الهی و دفع بلا از جامعه است.
