ارتش لبنان محموله سلاح را از فتح در عین الحلوه دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان امروز در چارچوب اجرای طرح تحویل سلاح‌های موجود در اردوگاه عین الحلوه، محموله جدیدی از سلاح‌های سنگین را در این اردوگاه دریافت کرد .

نیروهای امنیت ملی فلسطین در لبنان از تحویل پنجمین سری از سلاح‌های سنگین متعلق به سازمان آزادی‌بخش فلسطین در اردوگاه عین الحلوه در صیدا خبر دادند.

عبدالهادی الاسدی، مدیر روابط عمومی و رسانه‌ای امنیت ملی فلسطین در لبنان، گفت که این اقدام «در راستای اجرای بیانیه مشترک ریاست جمهوری که توسط محمود عباس، رئیس جمهور و ژنرال جوزف عون، فرمانده کل ارتش لبنان، در ۲۱ مه ۲۰۲۵ صادر شد» انجام می‌شود و خاطرنشان کرد که این اقدام در چارچوب کار «کمیته مشترک لبنانی-فلسطینی برای پیگیری وضعیت اردوگاه‌ها و بهبود شرایط زندگی در آنها» صورت می‌گیرد.

الاسدی تأکید کرد که «این ابتکار، عمق مشارکت فلسطینی-لبنانی را منعکس می‌کند و تعهد مشترک به تحکیم امنیت، افزایش ثبات و حفظ روابط برادرانه بین مردم فلسطین و لبنان را در بر می‌گیرد.»

در ۱۳ سپتامبر، کمیته گفتگوی لبنان و فلسطین از تکمیل مرحله چهارم روند تحویل سلاح در اردوگاه‌های فلسطینی خبر داد.

.....................

