بدون غزه، کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تأیید کرد که آغاز انقلاب مدرن فلسطین، نقطه عطفی تاریخی و کیفی در مسیر آرمان ملی فلسطین بود و هویت ملی مردم فلسطین را که از اعماق نکبت و بدبختی در سال ۱۹۴۸ بیرون آمدند، تغییر شکل داد. او بر حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و داشتن قدرت تصمیم‌گیری ملی مستقل خود تأکید کرد.

خبرگزاری و اطلاعات فلسطین (وفا) روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که به مناسبت شصت و یکمین سالگرد آغاز انقلاب مدرن فلسطین و تأسیس جنبش آزادی‌بخش ملی فلسطین (فتح) منتشر شد، به نقل از عباس نوشت: «تحقق یک کشور کاملاً مستقل و دارای حاکمیت فلسطین در خاک ملی فلسطین، به پایتختی اورشلیم شرقی، و بازگشت پناهندگان مطابق با قوانین بین‌المللی و ابتکار صلح عربی، واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است که با پایداری مردم فلسطین در سرزمین مادری‌شان تجسم یافته است. هیچ کس، هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع تحقق آن شود.»

او از مردم فلسطین خواست تا در این برهه حساس از تاریخ آرمان ملی فلسطین، با حفظ دستاوردهای ملی حاصل از مبارزه و فداکاری هزاران شهید، زخمی و زندانی، متحد شوند. او خواستار اولویت دادن به منافع ملی عالی مردم فلسطین تحت چتر سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، تنها نماینده مشروع مردم فلسطین، و برنامه سیاسی و تعهدات بین‌المللی آن شد. عباس تأکید کرد که تاریخ بدون هیچ شکی ثابت کرده است که هر پروژه‌ای که وحدت مشروعیت فلسطین، به نمایندگی از سازمان آزادیبخش فلسطین، را هدف قرار دهد، موفق نشده و نخواهد شد.

او تأکید کرد که مردم فلسطین، با آگاهی خود، تمام پروژه‌هایی را که وحدت ملی، سیاسی و جغرافیایی آنها را تهدید می‌کند، خنثی خواهند کرد و هیچ کشور فلسطینی تنها در غزه و هیچ کشور فلسطینی بدون غزه وجود نخواهد داشت.

