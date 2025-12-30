به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسف ارجونی، معاون امور استان‌های هیئت رزمندگان اسلام، در نشست خبری تشریح برنامه‌های مراسم اعتکاف هیئت رزمندگان اسلام که روز سه‌شنبه در فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه برخی زمان‌ها در زندگی انسان گفت: در گذر عمر انسان، زمان‌هایی وجود دارد که قابل مقایسه با سایر ایام نیستند و از ارجحیت و اهمیت بالاتری برخوردارند؛ همان‌گونه که برخی مکان‌ها نیز جایگاهی ویژه و متفاوت دارند. ماه رجب یکی از این زمان‌های خاص است و در میان ایام این ماه، ایام اعتکاف نگاه و توجه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: ایام اعتکاف فرصتی ارزشمند برای جبران خسارت‌های معنوی، فاصله گرفتن از امور دنیوی، آرام شدن دل‌های ناآرام، آشنایی عمیق‌تر با ارزش‌های معنوی و فضایل اخلاقی و تقویت مبانی دینی است. این مسیر، انسان را پله‌پله به خداوند متعال نزدیک‌تر می‌کند و همه این موارد را می‌توان از اهداف اصلی برگزاری مراسم اعتکاف دانست.

ارجونی با اشاره به گستره فعالیت هیئت رزمندگان اسلام در کشور گفت: همان‌طور که سردار مداحی نیز اشاره کردند، هیئت رزمندگان اسلام در مجموع دارای حدود ۴۰۰ هیئت اصلی از میان ۱۲۰۰ شعبه فعال در کشور است. امسال در بحث اعتکاف، ۳۱۹ هیئت رزمندگان اسلام در سراسر کشور به‌صورت فعال در برگزاری این مراسم معنوی مشارکت دارند.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۰ هزار و ۱۵۷ نفر در این ۳۱۹ هیئت برای شرکت در مراسم اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند. البته لازم است توضیح دهم که منظور از این ۳۱۹ هیئت، صرفاً برگزاری اعتکاف در فضای هیئتی نیست؛ بلکه این هیئت‌ها مسئولیت برگزاری مراسم اعتکاف را در مساجد مختلف بر عهده دارند و برنامه‌ها در بستر مساجد اجرا می‌شود.

معاون امور استان‌های هیئت رزمندگان اسلام با تشریح کلی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مراسم اعتکاف گفت: برنامه‌های اعتکاف در سطح کشور، با توجه به شرایط هر منطقه ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد، اما به‌طور کلی شامل استقبال از معتکفین، ثبت حضور، گروه‌بندی شرکت‌کنندگان، پذیرایی، آموزش و بیان احکام اعتکاف، جمع‌خوانی قرآن کریم، اجرای سرودهای گروهی در بین معتکفین و برگزاری ویژه‌برنامه‌های مناسبتی است.

وی افزود: برگزاری ویژه‌برنامه روز پدر، پخش کلیپ‌ها و برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سخنرانی‌های معرفتی، روضه‌خوانی و سینه‌زنی به مناسبت وفات حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، اجرای اعمال ام‌داوود، استقبال والدین از معتکفین در روز پایانی اعتکاف و تقدیر از مربیان و خادمان اعتکاف، از دیگر برنامه‌هایی است که در این ۳۱۹ هیئت در سطح کشور پیش‌بینی و اجرا می‌شود.

ارجونی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های ویژه جوانان عاشورایی اشاره کرد و گفت: در حوزه هیئت‌های جوانان عاشورایی، از حدود ۳۰۰ هیئت فعال در سطح کشور، امسال نزدیک به ۲۰۰ هیئت به‌صورت جدی وارد میدان برگزاری اعتکاف شده‌اند و تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر از جوانان برای شرکت در اعتکاف جوانان ثبت‌نام کرده‌اند که بخشی از این جمعیت را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

وی درباره وضعیت تهران نیز اظهار داشت: در شهر تهران، هیئت‌های جوانان عاشورایی در مناطق ۶ و ۱۰ مسئولیت برگزاری این مراسم را بر عهده دارند که تاکنون حدود ۵۰ نفر در این بخش ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون امور استان‌های هیئت رزمندگان اسلام با اشاره به محتوای برنامه‌های اعتکاف جوانان گفت: برنامه‌های این بخش به‌طور کلی شامل حلقه‌های تربیتی با محوریت مربی، پخش و تحلیل فیلم‌های سینمایی با موضوعات تربیتی، دینی و دفاع مقدس، سخنرانی با محور تربیت کودکان و نوجوانان، مناجات‌خوانی، برنامه‌های سحرگاهی و اجرای اعمال ام‌داوود است که در طول ایام اعتکاف برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر هیئت‌هایی که مستقیماً برگزارکننده مراسم اعتکاف هستند، هیئت رزمندگان اسلام در سایر مناطقی که امکان برگزاری مستقل اعتکاف وجود ندارد نیز در زمینه تأمین سخنران، مداح، دعاخوان، اجرای اعمال ام‌داوود و برنامه‌های معنوی، با سایر مجموعه‌ها و نهادهایی که در این ایام فعالیت دارند، مشارکت و همکاری فعال دارد.

