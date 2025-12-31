ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده در استان هرات هم اجرا شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان هرات افغانستان اعلام کردند که از امروز (۱۰ دی)، ممنوعیت نشر تصاویر انسان و موجودات زنده در رسانههای تصویری این استان که ۳ ماه قبل ابلاغ شده بود، به طور رسمی اجرا شده است.
در همین راستا مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، همراه با رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه، خبرنگاران و یوتیوبرها را به جلسهای فراخوانده و تأکید کردند که انتشار چنین تصاویری باید فوراً متوقف شود.
یکی از حاضران در جلسه به خبرنگاران گفته است که رئیس امر به معروف این استان گفته که این دستور مستقیم از رهبر طالبان است و سرپیچی از آن گناه کبیره محسوب میشود.
همچنین، طالبان به رسانهها ابلاغ کردند که تمام خبرنگاران باید ریش بلند داشته باشند و استفاده از کراوات ممنوع است.
این ممنوعیت که بخشی از قانون امر به معروف طالبان است، ابتدا در پاییز ۱۴۰۳ با تصویب قانون جدید امر به معروف آغاز شد و از استانهایی مانند قندهار، هلمند و تخار شروع گردید و تا اکنون، این قانون در ۲۲ استان از جمله هرات، بلخ، ننگرهار، بدخشان و سرپل اجرا شده و بسیاری از تلویزیونها را عملاً به رادیو تبدیل کرده است.
نهادهای حامی رسانهها مانند «مرکز خبرنگاران افغانستان» این اقدام را نقض آزادی بیان دانسته و هشدار دادهاند که سانسور شدید، دسترسی مردم به اطلاعات را محدود کرده و رسانههای تصویری را در آستانه تعطیلی قرار میدهد.
قابل ذکر است با وجود این محدودیتها، برخی مقامات طالبان همچنان تصاویر خود را در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند و در مقابل دوربینها حاضر میشوند.
گفتنی است این ممنوعیت بر اساس ماده ۱۷ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان (ابلاغ شده در مرداد ۱۴۰۳) است که نشر تصاویر موجودات زنده را حرام اعلام کرده؛ اجرای آن از مهر ۱۴۰۳ آغاز شد و به تدریج گسترش یافت، ابتدا در استانهای جنوبی و سپس در غرب و شمال افغانستان، تا اینکه در دی ۱۴۰۴ به بیش از ۲۲ استان رسید و ادامه دارد.
