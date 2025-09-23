به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عزیزالرحمان مهاجر، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات افغانستان، روز سه‌شنبه (۱ مهرماه) در جلسه‌ای با مسئولان رسانه‌های محلی تأکید کرد که نشر تصاویر زنده‌جان، از جمله وقایع روزمره و فعالیت‌های اجتماعی مردم، «گناه» محسوب می‌شود و رسانه‌ها باید از آن خودداری کنند.

این ممنوعیت شامل تمام رسانه‌های دیداری فعال در استان هرات افغانستان از جمله تلویزیون ملی و همچنین کانال‌های یوتیوب ثبت‌شده در ریاست اطلاعات و فرهنگ می‌شود. منابع محلی می‌گویند دست‌کم هشت رسانه دیداری و ده‌ها کانال یوتیوب در هرات فعالیت دارند که تحت این محدودیت قرار گرفته‌اند.

طالبان پیش از این در اکثریت استان‌های افغانستان نیز نشر تصاویر زنده‌جان را ممنوع کرده بودند و اخیراً فعالیت کاربران یوتیوب در استان قندهار افغانستان را نیز محدود کرده‌اند.

قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشر تصاویر زنده‌جان را منع کرده و گروه طالبان به تدریج در حال اجرای آن در سراسر کشور است. ناظران هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها باعث کاهش شفافیت و آزادی رسانه‌ها و همچنین محدود شدن دسترسی مردم به اطلاعات روزمره خواهد شد.

