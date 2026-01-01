  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع

خواب دشمنان خبیث برای امنیت زدایی و بی ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد

۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۴
کد مطلب: 1768440
خواب دشمنان خبیث برای امنیت زدایی و بی ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان در پی شهادت شهید امنیت امیرحسام خدایاری فرد، اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان در پی شهادت شهید امنیت امیرحسام خدایاری فرد در پیامی تاکید کرد: شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی شدن همرزمانش در پی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که با نفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.

متن پیام تسلیت سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان در پی شهادت شهید امنیت امیرحسام خدایاری فرد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

شهادت مظلومانه بسیجی متعهد برادر شهید امیرحسام خدایاری فرد از نیروهای مدافع امنیت و زخمی شدن ۱۳ تن دیگر از همرزمان بسیجی اش در انجام خدمت برقراری آرامش و نظم در سطح شهرستان کوهدشت را به اطلاع عموم ملت ایران می رسانیم.

شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی شدن همرزمانش درپی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که با نفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و همرزمان بسیجی این شهید والامقام تسلیت و تبریک عرض می‌نماید و تصریح می دارد که خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیت زدایی و بی ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد.

روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha