همایش «روایت مقاومت تا ظهور» با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش «روایت مقاومت تا ظهور» با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان داخلی و خارجی، در سالن همایش‌های خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

این همایش به همت مجموعه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با روایتگری عباس موزون، محقق و پژوهشگر، و با قرائت آیاتی از سوره مبارکه حجر آغاز شد.

در ابتدای این مراسم، سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، بر نقش و جایگاه موزه در تبیین معارف، ارزش‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس تأکید کرد.

وی با تشریح بخش‌های مختلف موزه گفت: «موزه ملی دفاع مقدس از سه مجموعه مجزا شامل تالارهای هشتگانه موزه، نمایشگاه «در لباس سربازی» و سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی تشکیل شده است؛ که سراسرنمای مقاومت به پیشنهاد سردار شهید قاسم سلیمانی طراحی شد و قرار بود در دی‌ماه ۱۳۹۸ توسط ایشان افتتاح شود.»

سردار امیریان با اشاره به موزه مقاومت افزود: «در این بخش، نمادها و آثار کشورهایی که در طول تاریخ در برابر ظلم ایستادگی کرده‌اند، به نمایش گذاشته شده و بخش عمده این آثار توسط شهید سلیمانی به این مجموعه منتقل شده است. شهید سلیمانی این موزه را صدای ملت‌های آزادی‌خواه می‌دانست.»

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچنین با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، این رویداد را نشانه‌ای از تثبیت گفتمان مقاومت دانست و با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پایان یافتن «دوران بزن‌دررو»، تأکید کرد: «اتکال به خداوند متعال و تکیه بر جوانان گمنام و توانمند کشور، از مبانی اصلی این رویکرد است؛ همان‌گونه که جوانان دوران دفاع مقدس توانستند حصر آبادان را بشکنند.»

در ادامه این همایش، حجت‌الاسلام سعادت مصطفوی، استاد حوزه و دانشگاه، با تمرکز بر مبحث مهدویت، «ظهور» و «انتظار» را از مفاهیم بنیادین اعتقادات شیعیان دانست و گفت: «انتظار در متون روایی اسلامی، به‌عنوان یکی از نشانه‌های اصلی شیعیان معرفی شده است.»

وی با استناد به روایاتی از ائمه اطهار(ع)، انتظار را هم‌تراز با جهاد و شهادت در راه خدا دانست و یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه را کج‌فهمی مفهوم انتظار عنوان کرد.

مصطفوی با تشریح فرآیند سه‌مرحله‌ای ظهور در روایات اسلامی اظهار داشت: «مرحله نخست، ظهور شخص امام زمان(عج)، مرحله دوم قیام و مرحله سوم تشکیل حکومت است؛ موضوعی که در ادیان ابراهیمی نیز مورد توجه قرار گرفته است.»

این استاد حوزه و دانشگاه، انتظار را به دو نوع «منفعلانه» و «فعالانه» تقسیم کرد و تأکید داشت: «انتظار منفعلانه برخلاف آموزه‌های دینی است، در حالی که انتظار فعالانه مستلزم اصلاح فردی و اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر و آماده‌سازی جامعه برای تحقق عدالت است.»

در بخش دیگری از این همایش، دکتر عباس موزون، تهیه‌کننده و مجری برنامه تلویزیونی «زندگی پس از زندگی»، با اشاره به برخی تردیدها و قضاوت‌های نادرست درباره این برنامه گفت: «متأسفانه در سال‌های اخیر، برخی افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر تلاش کردند از محتوای این برنامه برای کسب درآمد، دیده‌شدن و جذب فالوور استفاده کنند و با طرح ادعاها و تحلیل‌های نادرست، اصل موضوع را دچار حاشیه کردند.»

وی با رد برخی شایعات مطرح‌شده درباره پشت‌صحنه این برنامه تأکید کرد: «عوامل پشت صحنه «زندگی پس از زندگی» عمدتاً وابسته به سازمان صداوسیما یا نهاد خاصی نیستند؛ این افراد از اقشار مختلف جامعه بوده و در فصل‌های مختلف نیز افراد متفاوتی با برنامه همکاری داشته‌اند.»

موزون با اشاره به فرآیند احراز مهمانان برنامه افزود: «سنجه‌های بررسی و احراز افرادی که به‌عنوان تجربه‌گر در برنامه حضور پیدا می‌کنند، بسیار دقیق و پیچیده است و برای هر تجربه‌گر بیش از ۷۰ شاخص مختلف در نظر گرفته می‌شود تا از صداقت و واقعی‌بودن تجربه اطمینان حاصل شود.»

وی با بیان یکی از این سنجه‌ها که برای نخستین‌بار در یک همایش رسانه‌ای مطرح می‌شد، تصریح کرد: «این امکان را که در یک تجربه واقعی و صحیح تحولات و رویدادهای ملی و بین المللی آینده را به فردی نامرتبط(با افعال و اعمال خودش) نشان داده شود، رد کرد. مگر اینکه خلیط‌های ناشی از انکشاف‌های غیر رحمانی و یا شیطانی باشد.

تهیه‌کننده «زندگی پس از زندگی» در پایان خاطرنشان کرد: «هدف این برنامه، روایت تجربه‌های صادقانه و قابل اتکاست، نه تولید محتوای شبه‌عرفانی، هیجانی یا درآمدمحور؛ و حفظ این چارچوب، مهم‌ترین اصل ما در تمام فصل‌های برنامه بوده و خواهد بود.»

موزون همچنین در ادامه سخنان خود تا پایان این همایش به موضوع ظهور، ویژگی‌های منتظران واقعی و نشانه‌های ظهور پرداخت و توضیحاتی را ارائه کرد که حاصل پژوهش‌ها و مطالعات ۱۸ ساله او در این حوزه است. به گفته وی، تشریح تفصیلی این مباحث در گزارش‌های بعدی برای مخاطبان منتشر خواهد شد.

در بخش پایانی این همایش، برای نخستین‌بار بخش‌هایی از پشت‌صحنه مجموعه تلویزیونی پرمخاطب «زندگی پس از زندگی» به نمایش درآمد و با استقبال حاضران همراه شد.



