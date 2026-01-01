شهادت فرماندهان مقاومت، مشعل ایستادگی امت اسلامی را خاموش نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امین شیرازی رئیس سازمان دانشجویان امامیه پاکستان در پی شهادت محمد السنوار فرمانده گردان‌های قسام، ابو عبیده سخنگوی این گردان‌ها و جمعی دیگر از مجاهدان اسلام، این ضایعه را به ملت مظلوم فلسطین و مجاهدان حماس تسلیت گفت و تأکید کرد: فداکاری‌های این شهدای بزرگ، نمونه‌ای درخشان از مقاومت، شجاعت و پایداری در تاریخ امت اسلامی است.

رئیس سازمان دانشجویان امامیه پاکستان، در پیام تسلیت خود اظهار داشت: این شهدا حلقه‌هایی از زنجیره‌ای مبارک و تابناک هستند که در هر دوره‌ای، با نثار خون خود، چراغ مقاومت را در برابر ظلم، ستم و استعمار روشن نگه داشته‌اند.

وی افزود: ویژگی برجسته مقاومت فلسطین آن است که شمار زیادی از فرماندهان خود را در راه حق تقدیم کرده، اما با وجود این فداکاری‌ها، هرگز از عزم، وقار و استقامت آن کاسته نشده است.

امین شیرازی همچنین گفت: ما به همه مجاهدان اسلام که با وجود سخت‌ترین و نامساعدترین شرایط، با صبر، استقامت و روحیه‌ای استوار در مسیر حق به جهاد ادامه می‌دهند، درود می‌فرستیم.

وی در پایان برای علو درجات شهدا، صبر جمیل برای بازماندگان و پیروزی نزدیک ملت فلسطین دعا کرد و تأکید نمود: مقاومت فلسطین امروز نیز برای سراسر امت اسلامی پیام بیداری، غیرت و ایستادگی در برابر ظلم است و این خون‌های پاک هرگز به هدر نخواهد رفت.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

