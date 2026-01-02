به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت عبری «تایمز آف اسرائیل» امروز جمعه به نقل از وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی نوشت که این رژیم به فلسطینیها اجازه میدهد برای مدت معینی به عنوان مهمان در آنجا بمانند، اما غزه متعلق به اسرائیل است.
میکی زوهار ادعا کرد که «کرانه باختری نیز برای اسرائیل است و ما اشغالگر سرزمین خود نیستیم.»
چندی پیش نیز بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در گفتوگویی با شارون گال، مجری اسرائیلی و نماینده پیشینِ راستگرا گفته بود: «احساس میکنم به رؤیای «اسرائیل بزرگ» پیوندی عمیق دارم و آن را مأموریتی تاریخی و روحانی میدانم که نسلهای گذشته، حال و آیندهِ یهود در آن سهیماند و هر نسل، این مأموریت را به نسل یهودیِ بعدی میسپارد.»
این اظهارات با واکنشهای گستردهای مواجه شد.
رویای اسرائیل بزرگ از زمان تاسیس این رژیم همواره در ادبیات سران و تئوریسینهای آرمان صهیونیسم جاری بوده است؛ اما اکنون این مفهوم از سوی سیاستمداران، مقامات و وزرا و حتی نخستوزیر این رژیم به زبان جاری میشود.
چندی پیش نیز دانیلا ویس سیاستمدار اسرائیلی در مصاحبهای اظهار کرد که اسرائیل باید تمام سرزمین از فرات تا نیل را بهعنوان سرزمین خود تصاحب کند.
وی ادعا کرد که فلسطین یک اختراع است؛ اختراعی که به اندازه واقعیت مهمی که سرزمین اسرائیل فقط به یک ملت تعلق دارد و آن ملت یهودی است. فلسطینیها عربهایی هستند که تلاش میکنند زمینهایی را که یهودیان آن را به «بهشت» تبدیل کردهاند تصاحب کنند.
هفته گذشته بود که بهرسمیت شناختن سومالیلند از سوی رژیم صهیونیستی با واکنشهای گسترده بهویژه از سوی کشورهای عربی منطقه مواجه شد؛ چرا که اکنون آنها با سیاستهای مخرب و مداخلهجویانه؛ ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی با هدف تحقق اسرائیل بزرگ را بیش از بیش احساس میکنند؛ پروژهای که بخش بزرگ آن با سرزمینهای مناطق عربی محقق میشود!
تصویر: میکی زوهار وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم
..........................
پایان پیام
نظر شما