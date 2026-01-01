سه سارق مسلح در استان بامیان افغانستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افزایش دزدی‌های شبانه در استان شیعه نشین بامیان افغانستان، مسئولان استانی از دستگیری سه سارق مسلح در این استان خبر دادند.

دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان، در پیامی اعلام کرد سارقین مسلح، طی عملیاتی به ریاست شخص استاندار و با مشارکت مسئولان و نیروهای امنیتی استان، شامگاه سه‌شنبه (۹ دی) در منطقه دره فولادی این استان دستگیر شدند.

مولوی سرحدی، استاندار بامیان پس از دستگیری سارقان گفته است: رهبری حکومت محلی ولایت/استان بامیان در راستای حفظ جان، مال، عزت و ناموس مردم شریف این ولایت، متعهد به تامین امنیت کامل به‌ویژه در شب‌ها بوده و هیچ‌گونه غفلت در این زمینه پذیرفتنی نمی‌باشد.

این اقدام استاندار بامیان در حالی صورت گرفت که دزدی‌های شبانه در این استان افزایش یافته بود و برخی منابع محلی گفته بودند که بارها در این زمینه به استاندار مراجعه شده، ولی وی به این مساله رسیدگی نکرده و اهالی محل خود مجبور به نگهبانی در شب شده بودند.

گفتنی است در آخرین مورد از دزدی‌های شبانه در این استان، منزل برادر رئیس شورای علمای شیعه استان بامیان، دوشنبه شب (۸ دی) هدف دزدان مسلح قرار گرفت که انعکاس گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی داشت؛ شب بعد از این حادثه دفتر مطبوعاتی استاندار طالبان در بامیان از دستگیری این باند مسلح خبر داد.

