به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در مرکز استان بامیان می‌گویند موج دزدی‌های شبانه ساکنان را نگران کرده و در برخی مناطق مانند دره فولادی و دره سادات، مردم مجبور شده‌اند شب‌ها خودشان نگهبانی دهند تا از خانه‌هایشان محفاظت نمایند.

یکی از ساکنان شهر شیعه‌نشین بامیان به رسانه‌های افغانستان گفته است که در تازه‌ترین رویداد، دیشب (دوشنبه ۸ دی) دزدان مسلح به خانه برادر حجت الاسلام و المسلمین واعظی، رییس شورای علمای شیعه بامیان حمله کردند و او را با شلیک گلوله زخمی ساختند.

به گفته این منبع محلی، مردم بارها به استاندار طالبان در بامیان مراجعه کرده‌اند، اما استاندار به آن‌ها توصیه کرده که خودشان نگهبانی شبانه انجام دهند و امنیت را تأمین کنند.

این ناامنی‌ها در بامیان در حالی افزایش یافته که گزارش‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر بیش از دو هزار رویداد ناامنی از جمله سرقت و دزدی مسلحانه در سراسر افغانستان ثبت شده است.

با وجود ادعای طالبان مبنی بر تأمین امنیت سراسری در افغانستان، گزارش‌های متعدد از استان‌های مختلف حاکی از ادامه دزدی‌های مسلحانه، قتل و ناامنی‌های روزمره است که زندگی مردم را مختل کرده است.

آگاهان تأکید دارند که فقر اقتصادی، بیکاری و ضعف نیروهای طالبان در تأمین امنیت، زمینه‌ساز افزایش این جرایم شده و مردم احساس می‌کنند دولت مرکزی توجهی به مشکلات آن‌ها ندارد.

............

پایان پیام/