به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان، به مناسبت آغاز سال نو میلادی ۲۰۲۶، آرزو کرد که این سال برای همه کودکان این کشور امن، صلح‌آمیز و پر از امید باشد و فرصت‌های یادگیری، رشد و شکوفایی برای هر کودک فراهم شود.

یونیسف در پست رسمی خود در ایکس تأکید کرد که هر کودکی، صرف‌نظر از جنسیت یا مکان زندگی، حق دارد در محیطی امن و سالم بزرگ شود و به آموزش باکیفیت، تغذیه مناسب و مراقبت‌های بهداشتی دسترسی داشته باشد؛ هیچ کودکی نباید از حقوق اولیه خود محروم بماند.

این نهاد بین‌المللی پیش‌تر هشدار داده بود که بیش از ۱۱ میلیون کودک در افغانستان طی سال ۲۰۲۶ به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز خواهند داشت.

یونیسف این هشدار را به دلیل ادامه بحران انسانی، محدودیت‌های آموزشی به ویژه برای دختران و تأثیر بازگشت گسترده مهاجران بر خدمات اساسی، صادر کرده بود.

گفتنی است وضعیت کودکان در افغانستان همچنان بسیار آسیب‌پذیر است؛ به طوری که میلیون‌ها کودک افغان با سوءتغذیه، عدم دسترسی به مدرسه و خطرات امنیتی روبه‌رو هستند و نیاز به حمایت گسترده جامعه جهانی برای تحقق حقوق‌شان احساس می‌شود.

..............

پایان پیام/