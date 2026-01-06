ایجاد زمینه آموزش برای بیش از ۵ هزار کودک در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر کمکهای بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیا روز سهشنبه ۱۶ دی اعلام کرد که پنج هزار و ۲۵۰ کودک در کشور افغانستان که پیش از این به آموزش دسترسی نداشتند، اکنون از فرصت آموزش برخوردار شدهاند.
به گفته این نهاد، گروه های موسوم به جامعهمحور و اجتماعی با هدف دسترسی کودکان محروم به آموزش ایجاد شده تا آنان بتوانند مهارتهای پایه را فرا گرفته و برای آینده خود آماده شوند.
اتحادیه اروپا تأکید کرده است که آموزش، نقش اساسی در بهبود شرایط زندگی کودکان و کاهش آسیبپذیری جوامع دارد.
در همین حال، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده است که حدود چهار میلیون کودک در کشور افغانستان از آموزش محروم هستند.
یونیسف میگوید نبود ساختمان مدرسه، کمبود آب آشامیدنی، فقدان خدمات بهداشتی و کمبود معلمان از مهمترین عوامل محرومیت کودکان از تحصیل در این کشور بهشمار میرود.
