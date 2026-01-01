به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در پیامی به مناسبت بیست و نهمین سالگرد شهادت شهید ذوالفقار نقوی، اعلام کرد که تلاش و مجاهدت برای امنیت و ثبات کشور با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: شخصیت برجسته حقوقی، سیاسی و اجتماعی و ملی سید ذوالفقار حسین نقوی، این مسیر را به طور مستمر و پیوسته ادامه داد و در راه تحقق اهداف والا و پاکیزه، به مقام شهادت نائل آمد.

نقوی تصریح کرد: دفاع و حفاظت از حقوق شهروندی و قانونی مردم محور و اساس این تلاش‌ها بوده و شهید ذوالفقار حسین نقوی در این مسیر نقش برجسته‌ای ایفا کرده و برای ارائه عدالت به شهروندان شریف، قانون‌مدار و وطن‌دوست، تلاش خستگی‌ناپذیر کرده است.

وی تأکید کرد: لازم و ضروری است که خدمات ملی و مذهبی این شهید گرامی ارج نهاده شود و رفتار مثبت او به عنوان چراغ راه الهام‌بخش قرار گیرد.

قابل ذکر است که شهید ذوالفقار حسین نقوی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۶ در شهر لاهور هدف یک حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.

