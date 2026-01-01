به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر شهید دیگر به بیمارستانهای این باریکه منتقل شدند که یک نفر به تازگی به شهادت رسیده و نفر دوم نیز پیکر او به تازگی از زیر آوار بیرون کشیده شده است. همچنین در این بازه زمانی، یک نفر نیز زخمی شده است.
به گزارش شبکه خبری قدس، بر اساس این گزارش، همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار و در معابر باقی ماندهاند و به دلیل ناتوانی تیمهای امدادی در دسترسی به مناطق آسیب دیده، امکان انتقال آنها وجود ندارد.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر، شمار کل شهدای ادامه حملات رژیم صهیونیستی به ۴۱۶ نفر و تعداد مجروحان به یک هزار و ۱۵۳ نفر رسیده و در مجموع ۶۸۳ پیکر از زیر آوار خارج شده است.
طبق آمار کلی قربانیان جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تاکنون ۷۱ هزار و ۲۷۱ نفر به شهادت رسیده و ۱۷۱ هزار و ۲۳۳ نفر نیز زخمی شدهاند.
