راه مقاومت تا نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت روز جهانی مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی(ره) بیانیه ای منتشر کرد.

در ششمین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ملت ایران و آزادگان جهان بار دیگر عهد خویش با آرمان های مقاومت را تجدید می‌کنند. روزی که به نام «روز جهانی مقاومت» مزین شده یادآور این حقیقت عظیم است که همواره خون پاک شهیدان مسیر عزت و آزادگی را برای امت اسلامی روشن خواهد ساخت.

سردار سلیمانی، پرورش‌یافتهٔ مکتب عاشورا و شاگرد راستین امامین انقلاب، با ایمان و اخلاص خویش، جبهه مقاومت را به مدرسهٔ ایثار و امید بدل نمود. او نه تنها فرمانده‌ای بزرگ، بلکه نماد صداقت، شجاعت و عشق به ولایت بود. مردی که در میدان‌های نبرد با تدابیر عالمانه و از جان گذشتگی هایش نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب ساخت و در پاسداری از امنیت منطقه نقش بسزایی ایفا نمود.

شهادت این اسطوره مقاومت در سیزدهم دی‌ ۱۳۹۸ پایان راه نبود بلکه آغازی بود بر فصل تازه‌ای از بیداری و انسجام امت اسلامی. خون شهیدان سلیمانی، نصرالله، هنیه، سنوار و دیگر شهدا روز به روز درخت مقاومت را تنومندتر ساخت و امروز در ششمین سالگرد آن واقعهٔ جانسوز اما جاودانه، هر گام جبهه مقاومت پژواک فریاد اوست که می‌گوید:«تا ظلم هست، مبارزه ادامه دارد.»

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، ضمن تبریک سالروز میلاد با سعادت مولی الموحدین حضرت علی(ع) و با گرامیداشت یاد و نام این بزرگمرد قهرمان و پدر آسمانی، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی(ره)، اعلام می‌دارد که راه مقاومت همچنان پرشکوه ادامه داشته و نسل‌های حاضر و آینده، با تاسی به مشی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی داهیانه رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) و با الهام از مکتب سلیمانی ها، پرچم مبارزه با استکبار را برافراشته نگاه خواهند داشت تا به اذن الهی نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و هم پیمانانش فرا رسد.



...........

پایان پیام/ ۲۱۸