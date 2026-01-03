الحشد الشعبی مسدود شدن جاده فرودگاه بغداد را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حشد الشعبی عراق اخبار مربوط به مسدود شدن جاده فرودگاه بغداد در سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، الحشد الشعبی در بیانیهای اعلام کرد، ملاحظه شده است که برخی افراد مشکوک با تصویربرداری از صحنههای نمایشی و ساختگی، تصاویری را منتشر کردهاند که القا میکند جاده فرودگاه بغداد همزمان با برگزاری ششمین سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی مسدود شده است.
در این بیانیه تاکید شده است، این ویدئوها به صورت عمدی برای برخی رسانهها ارسال شده است تا تجمع گسترده مردمی برای گرامیداشت شب فرودگاه را دچار تشویش و اخلال کند.
الحشد الشعبی تاکید کرد، جاده فرودگاه به هیچ وجه مسدود نشده است و با وجود تراکم ترافیکی، امور با روانی بالا و سازماندهی مطلوب پیش رفته است.
این نهاد از رسانهها خواست دقت و اصول حرفهای را رعایت کنند و تأکید کرد نهادهای ذیربط، عوامل دخیل در این موضوع را از نظر قانونی تحت پیگرد قرار خواهند داد.
