به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حامد شاکرنژاد، قاری بینالمللی قرآن کریم و از داوران برنامه تلویزیونی «محفل» و «محفل ستارهها»، با اشاره به شکلگیری برنامه «محفل ستارهها» گفت: محفل ستارهها یا محفل کیدز، محفلی است که مربوط به قشر نوجوان و جوان میشود و به نظر من یکی از زیباترین اتفاقهای عمر قرآنی بنده است. خدا را شکر میکنم که احساس میکنم کار برای نوجوانان، تبلور آن حدیث شریف است که میفرماید «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر»؛ علمی که در کودکی آموخته شود، مانند نقش بر سنگ ماندگار است.
وی افزود: قطعاً اتفاقات خوبی در این مسیر افتاده و اتفاقات خوبی هم خواهد افتاد که مخاطبان آن را میبینند و انشاءالله از آن لذت میبرند. سبک محفل ستارهها با محفل اصلی متفاوت است؛ طبیعتاً روحیه بچهها لطیفتر و شادتر است و تم برنامه نیز شادتر طراحی شده، هرچند در محفل اصلی هم همین حال خوب وجود دارد.
شاکرنژاد با تأکید بر نقش روحیه کودکان در فضای برنامه تصریح کرد: اعتقاد قلبی من این است که چون کودکان دلها و قلبهای پاکی دارند، انرژی و حال خوب آنها به استودیو، میزبانان، عوامل و حتی مخاطبانی که برنامه را میبینند منتقل میشود و به همین دلیل، تم این برنامه بسیار شاد، پرنشاط و حالخوبکن است.
این قاری بینالمللی درباره ماهیت برنامه گفت: محفل نه در نسخه اصلی و نه در محفل ستارهها مسابقه نیست. ما مسابقه نداریم. محفل و قرآن کنار هم قرار گرفتهاند تا بنشینیم قرآن را استماع کنیم و به یک نتیجه خوب برسیم؛ یعنی محتوای صحیح ارائه شود و در نهایت حال ما با قرآن و معارف آن خوب شود.
وی در واکنش به برخی نقدها درباره ساخت برنامه کودک با محور قرآن بیان کرد: ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد، اما میخواهم به همه عاشقان قرآن و دین عرض کنم که سیره نبوی به ما اینگونه آموزش داده است. خود پیامبر اکرم(ص) با کودکان بازی میکردند، حتی در زمان نماز. در احادیث آمده است که اگر امام حسن و امام حسین(ع) هنگام نماز بر دوش پیامبر بودند، ایشان نماز را طولانیتر میکردند. این یعنی نگاه ویژه پیامبر به کودکان.
شاکرنژاد ادامه داد: ما هم با همین نگاه و در پیروی از سیره نبوی تلاش کردیم حتی در برخی بخشها از پانتومیم و بازی استفاده کنیم تا مفهوم و محتوا منتقل شود. محفل ستارهها قطعاً شادتر و پرانرژیتر است، اما همه این اتفاقات در نهایت به یک رودخانه اصلی میریزد و آن هم محتوا و جهتدهی برنامه است.
وی درباره پخش چندین باره برنامه در طول سال گفت: محفل یک کار قرآنی است. قرآن هر لحظه که به آن رجوع کنیم، حرف و پیام تازه دارد و میتوان از آن بهره برد. از این جهت، احساس میکنم هیچگاه خستگی و کرختی در برنامهسازی محفل ایجاد نخواهد شد و مردم نیز قطعاً از آن لذت خواهند برد.
این داور برنامه محفل با اشاره به ضرورت تولید برنامه ویژه نوجوانان گفت: در تمام دنیا، وقتی برنامهای ساخته میشود، پیوست جداگانهای برای نوجوانان دارد که کاملاً متفاوت طراحی میشود. این نوجوانان هستند که ساختار جامعه آینده را شکل میدهند و از این جهت، وجود و اجرای محفل ستارهها کاملاً لازم بود که الحمدلله با دقت ساخته شد و انشاءالله پخش خواهد شد.
شاکرنژاد درباره تغییرات محتوایی برنامه گفت: در بخش محتوا، حجتالاسلاموالمسلمین روحبخش حضور دارند که ارتباط بسیار خوبی با نسل جوان دارند و کمک مؤثری به محفل ستارهها کردهاند. همچنین دو مجری درجهیک، آقای حامد مدرس و آقای احسان مهدی، با حفظ مقتضیات و شرایط برنامه کودک، به جذابیت برنامه افزودهاند.
وی افزود: سایر میزبانان نیز همچون گذشته شامل استاد حسنین، استاد ابوالقاسمی، استاد سیدجلال معصومی و بنده در برنامه حضور داریم.
این قاری بینالمللی درباره زمان پخش برنامه گفت: محفل ستارهها در ماه رجب و همزمان با میلاد باسعادت امام جواد(ع)، از شبکه نهال و شبکه سه سیما و در دو زمان مختلف پخش میشود تا مخاطبان در هر زمان امکان تماشای برنامه را داشته باشند.
شاکرنژاد درباره تجربه کار با کودک اظهار کرد: کار با کودک تجربه خاصی است. شیرینی آن در پاکی قلبها، حال خوب و صداقت بچههاست. همانطور که میگویند حرف راست را باید از بچهها شنید. تلاوتهای آنها تأثیرگذار است و حال خوبشان به برنامه تزریق میشود. برخلاف تصور برخی، کار برای کودکان اصلاً راحت نیست، چون سلیقههای سختی دارند و هر چیزی را نمیپذیرند.
وی با قدردانی از تهیهکننده و عوامل برنامه گفت: الحمدلله تهیهکننده برنامه با دقت برای اجرای هرچه بهتر محفل ستارهها تلاش کرد و از تیم و عوامل محفل تشکر میکنم. امیدوارم خداوند این تلاشها را با نیتهای صادقانه از همه عزیزان قبول کند.
شاکرنژاد درباره فصل جدید محفل اصلی نیز گفت: امسال هم محفل اصلی ضبط و پخش خواهد شد و مانند سالهای گذشته در خدمت بینندگان خواهیم بود. امسال تغییراتی نیز داریم؛ از جمله حضور یکی از اساتید بزرگوار اهل سنت که از هموطنان عزیزمان هستند و به وجودشان افتخار میکنیم. قرآن همه ما را دور یک سفره جمع کرده و محور وحدت امت اسلامی است.
وی افزود: در بخش محتوا نیز یکی از بزرگان حضور خواهند داشت و این دو تغییر در جمع میزبانان اعمال میشود. سایر عزیزان از جمله استاد حسنین، استاد ابوالقاسمی، استاد سیدجلال معصومی و بنده همچنان در برنامه حضور داریم و اجرای برنامه نیز مانند گذشته بر عهده استاد رسالت بوذری خواهد بود.
