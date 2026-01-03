آغاز پویش «مولود کعبه» در عتبه علوی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه عتبه علوی امروز شنبه از آغاز مراسم هفته «مولود کعبه» خبر داد، که شامل مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های دینی، فکری و خدماتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، جعفر البدیری، معاون رئیس بخش اطلاع‌رسانی عتبه علوی گفت: دبیرخانه عتبه علوی سلسله فعالیت‌های هفته مولود کعبه را آغاز کرد، که شامل مجموعه‌ای وسیع از فعالیت‌ها و برنامه‌های دینی، فکری و خدماتی است و گروه‌های مختلف جامعه را خطاب قرار می‌دهد.

البدیری ادامه داد، فعالیت‌ها شامل برنامه‌های ویژه زنان، مانند برپایی نمایشگاه‌ و تئاتر، و یک نمایش ویژه برای مردان، به ‌علاوه مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، از جمله محافل قرآنی و نمایشگاه‌های هنری و نقاشی است که توسط بخش امور فکری برگزار می‌شود.

وی افزود، از مهم‌ترین برنامه‌های هفته، افتتاح ایوان طلای حرم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) پس از اتمام طلاکاری آن، و همچنین برگزاری جشنواره بین‌المللی سرود با حضور گروه‌هایی از اماکن مقدس و گروه‌های اسلامی خارج از عراق است.

وی تأکید کرد: این برنامه‌ها در جهت گرامیداشت سالگرد تولد امیرالمؤمنین (ع)، تثبیت ارزش‌های مبارک ایشان و ایجاد فضای شادمانی و سرور در میان جامعه برگزار می‌شود.





